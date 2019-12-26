подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 09:24 312
Силовые структуры 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
Уникальная "натовская" гаубица "Богдана" прошла испытания: видео первого выстрела

Уникальная "натовская" гаубица "Богдана" прошла испытания: видео первого выстрела

Ольга Фандорина
ВСУ, Огневые испытания, САУ, Артустановка

В Украине испытали самоходную артиллерийскую установку "Богдана". В рамках испытаний САУ произвела свои первые выстрелы. Новая тяжелая САУ - первая отечественная система вооружения стандарта НАТО. Она имеет "натовский" калибр 155 мм, вместо "советского" 152, который используется в украинских Вооруженных силах.

Артустановку проверили на полигоне под Днепром, говорится в сообщении Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали короткое видео, на котором показан выстрел.

Отмечается, что стрельба дала возможность проверить все системы оружия.

В предприятии рассказали, что теперь в планах провести испытания со стрельбой инертными снарядами, а после будет уже боевыми.

САУ "Богдана" была совместно разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения и компанией "Украинская бронетехника".

Новая самоходная артустановка имеет спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины, автоматизированную систему наведения и систему зарядки боеприпасов. На САУ расположены контейнеры, которые могут вместить от 20 снарядов.

Как сообщали Українські Новини, крылатую ракету "Нептун" успешно испытали: она пролетела 250 км.

Для ВСУ разработано новое оружие "Тихий гром", первые летные испытания успешно пройдены.

Больше новостей о: ВСУ Огневые испытания САУ Артустановка

Архив
Новости
Василий Хмельницкий опроверг сведения о наличии у него бизнеса в аннексированном Крыму 11:11
Американский турист заблудился в Карпатах по дороге на Говерлу 10:58
Бахматюк обвинил в "заказе" главу президентского офиса Богдана 10:55
Курс покупки рубля взлетел в обменниках после выходного 10:48
Бужанский требует от Генпрокурора немедленно подписать подозрения всем нападавшим на журналистов в суде 10:41
больше новостей
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
За 5 лет Украина получит $15 млрд прибыли от транзита газа, - Оржель 18:22
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ 17:29
Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok