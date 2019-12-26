Уникальная "натовская" гаубица "Богдана" прошла испытания: видео первого выстрела

В Украине испытали самоходную артиллерийскую установку "Богдана". В рамках испытаний САУ произвела свои первые выстрелы. Новая тяжелая САУ - первая отечественная система вооружения стандарта НАТО. Она имеет "натовский" калибр 155 мм, вместо "советского" 152, который используется в украинских Вооруженных силах.

Артустановку проверили на полигоне под Днепром, говорится в сообщении Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали короткое видео, на котором показан выстрел.

Отмечается, что стрельба дала возможность проверить все системы оружия.

В предприятии рассказали, что теперь в планах провести испытания со стрельбой инертными снарядами, а после будет уже боевыми.

САУ "Богдана" была совместно разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения и компанией "Украинская бронетехника".

Новая самоходная артустановка имеет спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины, автоматизированную систему наведения и систему зарядки боеприпасов. На САУ расположены контейнеры, которые могут вместить от 20 снарядов.

Как сообщали Українські Новини, крылатую ракету "Нептун" успешно испытали: она пролетела 250 км.

Для ВСУ разработано новое оружие "Тихий гром", первые летные испытания успешно пройдены.