В Винницкой области дом знаменитого Леонтовича - автора "Щедрика" спасают музыканты

Посреди небольшого подольского села Шершни с тысячей жителей в Винницкой области стоит хата, где родился и выучил первые ноты всемирно известный композитор, автор легендарной рождественской песни "Щедрик", которую в переводе под названием Carol of the bells на зимние праздники поют миллиарды жителей планеты на всех континентах. Здесь маленького Николая отец-священник, служивший в здешнем храме, начал обучать музыкальному мастерству - батюшка сам играл на виолончели, скрипке, гитаре и передал знания сыну. О том, как спасают дом, где жил композитор, рассказывает КП в Украине.

Старожилы села и сегодня пересказывают воспоминания отцов и дедов о маленьком Мыколке, в будущем ставшим великим композитором.

"Деды помнят, каким умненьким был этот мальчик, им пересказывали те, кто еще качал его на коленях. В 1960-х в село приезжала дочь Николая Леонтовича, также об этом доме писал в своих воспоминаниях Василий Сухомлинский", - вспоминают местные.

Еще месяц назад в родительском доме Леонтовичей работало отделение "Укрпочты" - в одной из комнат. Несмотря на то что для аварийного дома все-таки умудрились найти применение, денег на его хотя бы минимальный ремонт никогда не было - ни в области, ни тем более в самом селе. Правда, больше 20 лет назад, к 120-летию рождения композитора, сыскали какие-то минимальные средства и повесили на расколовшуюся теперь пополам хату мемориальную доску композитору. На этом почитание закончилось.

Несколько лет назад фотографию развалин с подписью "Дом Николая Леонтовича в селе Шершни Винницкой области" получила президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная, которая незадолго до этого с единомышленниками основала общественную платформу для спасения исторических зданий и других объектов "SOS будущее". Тогда группа неравнодушных призвала украинцев фотографироваться на фоне разваливающихся сооружений, которые срочно нуждаются в реставрации. Таких в Украине нашлось достаточно - за пару месяцев Наталья получила тысячи снимков заброшенных замков, руин дворцов, полуразрушенных церквей. Среди них ее внимание привлекло ничем не примечательное здание, которому, судя по фото, было приказано "долго жить". Подпись гласила - "Это дом Николая Леонтовича".

"Фото сделал один из местных жителей, которого мы так и не смогли найти. Начали интересоваться - где это село, почему всего в 30 км от Винницы разваливается пополам объект культурного наследия, на котором десятилетия висит мемориальная табличка, кстати, по иронии судьбы - на самой проблемной стене? Поехали смотреть и уже следующим утром предложили присоединиться к нам хору "Щедрик". Это легендарный коллектив, у которого песня "Щедрик" Николая Леонтовича является титульной - она и дала название хору", - отмечает "КП" в Украине" Наталья Заболотная.

Хор, на создание которого композитор потратил 20 лет жизни, появился на пороге его хаты позапрошлым летом - в 2018 году. Детям удалось обратить внимание на проблему - с тех пор на счета фонда Натальи Заболотной начали поступать деньги на спасение сооружения. До сегодняшнего дня удалось собрать 200 тысяч гривен. Но нужно три миллиона - чтобы остановить разрушение и восстановить дом.

"Еще летом я написала письмо Папе Римскому, чтобы он в этом году, если можно, в своем ежегодном обращении рассказал, что этот гимн Рождества для католического мира написал украинец, также обратилась и к президенту Украины, чтобы он вмешался в ситуацию с разрушением дома Леонтовича, ведь это же народное и национальное наследие", - сообщает Заболотная.

Благодаря неравнодушным удалось сделать первые шаги к восстановлению дома. Глава совета объявила в розыск родственников композитора, которые могли бы претендовать на дом. Когда такие не нашлись, дом решили взять на баланс в местной объединенной территориальной громаде. Уже до конца февраля должны оформить документы, что позволит на законных основаниях начать процесс реставрации. Звучали даже заверения, что в местном бюджете предусмотрят деньги на эти работы.

Буквально на днях, 13 декабря, в 142-ю годовщину дня рождения Николая Леонтовича посреди разрушенных стен здания звучала скрипка юного музыканта Ильи Бондаренко. Его виртуозное исполнение ранее оценили в Белом доме, куда он приезжал по приглашению Мишель Обамы, на приеме принца Гарри в присутствии королевы Елизаветы, слышал ее и лично Папа Римский. Там, где прошло детство композитора, зазвучал его "Щедрик". А уже в конце января в Киеве пройдет большой благотворительный концерт, в котором примут участие известные украинские артисты. По словам Натальи Заболотной, выступят Наталья Могилевская, Гайтана, Злата Огневич, Нина и Тоня Матвиенко и другие. Все, кто придет на концерт и купит билеты (цена - от двух до четырех тысяч гривен), получат статус мецената, присоединившегося к восстановлению дома Леонтовича, - около половины средств отдадут на реставрацию. Также разыграют лоты - на этом надеются выручить еще около миллиона гривен. В планах активистов, кроме восстановления самого здания, открыть в нем музей Николая Леонтовича и музыкальную школу для местных детишек.

18-летний скрипач-виртуоз Илья Бондаренко и президент Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная. Фото: Facebook Натальи Заболотной

"Дети мечтают научиться играть на тех же инструментах, что их знаменитый земляк, на сопилке, скрипке, гитаре. Это поможет повысить интерес к зданию не только со стороны туристов, но и местных. Музыкальная школа для общины, школа искусства - это наибольшее желание местных. Тогда в село наконец поедут туристы и привезут, кроме любви к музыканту, и деньги в местный бюджет, а селяне станут благодарными наследниками известного композитора, который, живя в нужде, открывал школы по всему миру. Одна из наиболее известных была в Донецкой области, в Покровске - как раз оттуда и началось преследование, закончившееся убийством композитора", - говорит Наталья Заболотная.

На территории вокруг дома планируют обустроить амфитеатр, где в любое время года можно будет проводить большие камерные концерты, а рядом - официальную резиденцию святого Николая в честь Николая Леонтовича, куда каждый год будут лететь письма детей с пожеланиями.

"Щедрик" или Carol of the Bells: лучшие исполнения рождественской песни на украинском языке.