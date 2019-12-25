В центре Киева водители не пропускали скорую помощь, пришлось вмешаться полиции

В Киеве водители в час пик не пропускали карету скорой помощи, медики которой спешили доставить тяжелого больного в медучреждение. К счастью в инцидент вмешался экипаж патрульной полиции. Заметив эту ситуацию, полицейские включили проблесковый маячок и звуковую сирену и создав такие образом "зеленый коридор", сопроводили скорую помощь в пункт назначения. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный".

Это произошло в вечернее время 23 декабря и попал на видео. После его публикации в соцсети поведение водителей серьезно возмутило пользователей соцсети, в комментариях к посту звучит масса критических замечаний.

"Респект вам мужики от всего ЕМД. Пациента довезли оперативно, жить будет", - поблагодарил патрульных работник "скорой".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за час шесть водителей не пропустили "скорую".