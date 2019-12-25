подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК по делу о снятии с выборов Куницкого в интересах Грановского
25 декабря 2019, среда, 21:07 984
Выборы 2019-12-25T21:12:14+02:00
Українські Новини
ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК по делу о снятии с выборов Куницкого в интересах Грановского

ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК по делу о снятии с выборов Куницкого в интересах Грановского

Ольга Фандорина
Александр Куницкий, Грановский Александр

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает "Страна".

Обыски прошли и дома у самого Грановского, и у бывшей главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук (она состоит в близких отношениях с Грановским - Ред.), а также адвокатов юридической фирмы EQUITY, которую связывают с Грановским.

Следственные действия прошли в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению самого Александра Куницкого, ныне народного депутата от партии "Слуга народа", поданного 16 июля 2019 года, относительно неправомерных действий членов ЦИК и экс-депутата от БПП Александра Грановского.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной погранслужбы Украины, о том, что Куницкий в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках.

 

Решение по Куницкому ЦИК принял в результате жалобы кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона. Сам Петриченко не предпринимал никаких действий на округе в связи с его баллотированием и являлся, очевидно, техническим кандидатом.  

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, в результате чего 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали за отмену его регистрации кандидатом в депутаты. 

Сам Александр Грановский баллотировался в округе №169 в парламент как самовыдвиженец, несмотря на то, что в Верховной Раде он входил во фракцию Блока Петра Порошенко.

Позднее Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов Александра Куницкого, и в итоге на парламентских выборах 21 июля он победил в мажоритарном округе 169, став народным депутатом. 

Больше новостей о: Александр Куницкий Грановский Александр

Архив
Новости
В центре Киева водители не пропускали скорую помощь, пришлось вмешаться полиции 21:36
ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК по делу о снятии с выборов Куницкого в интересах Грановского 21:07
Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 декабря 21:00
Янина Соколова.Фото: mediananny.com
Госкино выделит 11 млн грн журналистке канала Порошенко на съемки фильма о самой себе 20:57
В Китае испытали ракету, которая способна долететь до любой точки в США 20:50
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok