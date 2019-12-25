В Китае испытали ракету, которая способна долететь до любой точки в США

В Китае провели испытания баллистической ракеты, способной поразить любую цель, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет The Washington Times.

Новейшая ракета JL-3 была запущена с атомной субмарины класса Jin ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Пуск проходил из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря. Уточняется, что американские разведывательные службы отслеживали испытания, которые были осуществлены еще в воскресенье, 22 декабря, на всем протяжении полета.

По данным СМИ, испытания были проведены в связи с ожиданиями разведкой США пуска ракеты КНДР большой дальности.

За ракетным обстрелом следили американские разведывательные спутники и другие платформы с позиции в том же море, а за траекторией полета - на запад. Никаких других деталей запуска не сообщалось, в том числе о том, прошел ли тест ракеты успешно.

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