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25 декабря 2019, среда, 20:50 537
Азия 2019-12-25T20:50:01+02:00
Українські Новини
В Китае испытали ракету, которая способна долететь до любой точки в США

В Китае испытали ракету, которая способна долететь до любой точки в США

Таня Войтюк
Китай, Баллистическая ракета, Испытания, КНДР, США
Китай. Фото: esportnews.ru
Китай. Фото: esportnews.ru

В Китае провели испытания баллистической ракеты, способной поразить любую цель, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет The Washington Times.

Новейшая ракета JL-3 была запущена с атомной субмарины класса Jin ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Пуск проходил из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря. Уточняется, что американские разведывательные службы отслеживали испытания, которые были осуществлены еще в воскресенье, 22 декабря, на всем протяжении полета.

По данным СМИ, испытания были проведены в связи с ожиданиями разведкой США пуска ракеты КНДР большой дальности.

За ракетным обстрелом следили американские разведывательные спутники и другие платформы с позиции в том же море, а за траекторией полета - на запад. Никаких других деталей запуска не сообщалось, в том числе о том, прошел ли тест ракеты успешно.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 24 ноября, на выборы в местные советы, которые состоялись в Гонконге, где последние 3 месяца продолжаются антиправительственные митинги, победу одержали оппозиционные силы.

Также в Министерстве иностранных дел Украины прокоментировали ситуацию в Гонконге.

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