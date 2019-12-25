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25 декабря 2019, среда, 19:20 452
Силовые структуры 2019-12-25T19:20:40+02:00
Українські Новини
Полицейский продавал служебную информацию в Россию за 16 000 гривен, - ГБР

Полицейский продавал служебную информацию в Россию за 16 000 гривен, - ГБР

Ольга Фандорина
Шпионаж, Полицейский

В Харьковской области правоохранители задержали следователя Нацполиции за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он продавал в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 25 декабря.

"По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 гривен", – говорится в сообщении.

Также следствием установлены неоднократные факты получения копом средств из  России – вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).

Как сообщали Українські Новини, за шпионаж в пользу России сотрудник "Укроборонпрома" получил 9 лет тюрьмы.

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