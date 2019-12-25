Последнее в этом десятилетие затмение Солнца: кто и когда сможет увидеть уникальное явление

Завтра, 26 декабря, можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление - кольцеобразное затмение Солнца. Оно станет пятым и последним затмением в 2019 году.

Об этом сообщает timeanddate.

Начало солненого затмения ожидается в 4:29 (первая точка, где можно увидеть) и закончится оно в 10:05 (последняя точка, где можно увидеть) по киевскому времени.

По данным Московского планетария, максимальная фаза солнечного затмения, 0,97, начнется в 7:17 по киевскому времени и продлится 3 минуты 40 секунд. Она будет видна в Малаккском проливе, отделяющем остров Суматра от Малазийского полуострова, чуть западнее Сингапура. Также кольцеобразное затмение будет видно в Сингапуре, Саудовской Аравии, южной Индии и части Индонезии.

В то же время частичные фазы затмения, при условии ясной погоды, будут видны на крайнем востоке Африки, в Азии (кроме севера), на северо-западе Австралии, в северной части акватории Индийского океана.

Небольшие частичные фазы затмения Солнца также можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части на восходе Солнца и юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца.

Жители Украины, к сожалению, насладиться явлением смогут лишь с помощью видеотрансляций, так как в нашей стране солнечное затмение в этот день видно не будет.