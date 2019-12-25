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25 декабря 2019, среда, 18:10 237 Инфографика
Наука 2019-12-25T18:10:02+02:00
Українські Новини
Последнее в этом десятилетие затмение Солнца: кто и когда сможет увидеть уникальное явление

Последнее в этом десятилетие затмение Солнца: кто и когда сможет увидеть уникальное явление

Таня Войтюк
солнечное затмение, Затмение, Солнце, Земля
Кольцеобразное затмение Солнца. Фото: curious-world
Кольцеобразное затмение Солнца. Фото: curious-world

Завтра, 26 декабря, можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление - кольцеобразное затмение Солнца. Оно станет пятым и последним затмением в 2019 году.

Об этом сообщает timeanddate.

Начало солненого затмения ожидается в 4:29 (первая точка, где можно увидеть) и закончится оно в 10:05 (последняя точка, где можно увидеть) по киевскому времени.

По данным Московского планетария, максимальная фаза солнечного затмения, 0,97, начнется в 7:17 по киевскому времени и продлится 3 минуты 40 секунд. Она будет видна в Малаккском проливе, отделяющем остров Суматра от Малазийского полуострова, чуть западнее Сингапура. Также кольцеобразное затмение будет видно в Сингапуре, Саудовской Аравии, южной Индии и части Индонезии.

В то же время частичные фазы затмения, при условии ясной погоды, будут видны на крайнем востоке Африки, в Азии (кроме севера), на северо-западе Австралии, в северной части акватории Индийского океана.

Небольшие частичные фазы затмения Солнца также можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части на восходе Солнца и юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца.

Жители Украины, к сожалению, насладиться явлением смогут лишь с помощью видеотрансляций, так как в нашей стране солнечное затмение в этот день видно не будет.

Напомним, кольцеобразное солнечное затмение - это затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус-продолжение лунной тени (Луна слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце).

Расстояние от Земли до Луны 26 декабря 2019 года составляет 384826 км, поэтому лунная тень не дотягивается до земной поверхности.При кольцеобразном затмении яркий ободок Солнца не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца.

Как сообщали Українські Новини, второе в году солнечное затмение прошло под знаком Рака.

Напомним, первое солнечное затмение 2019 произошло в Святой вечер Рождества.

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