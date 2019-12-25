Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили

У реєстр боржників в Україні, запущений в лютому цього року, потрапили вже понад 1,7 млн громадян. Про це свідчать дані урядового сайту Opendatabot.

Так, повідомляється, що до боржників з реєстру можуть застосовуватися певні обмеження.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", - зазначив юрист Opendatabot Микита Підгайний.

За даними Міністерства юстиції, в реєстр наразі знаходиться понад 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень - це стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних осіб.

Причинами, з яких люди потрапляють до реєстру боржників, є програш суду, невиконання рішення суду, несплата адміністративного штрафу, несплата комунальних послуг, невиплата аліментів, несплата за кредитами.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство юстиції запустило відкритий реєстр підприємств-боржників по зарплаті.

Також 5 лютого Міністерство юстиції створило Єдиний реєстр боржників.