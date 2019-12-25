підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 08:50 62
Суспільство 2019-12-25T09:03:37+02:00
Українські Новини
Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили

Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили

Анна Рудык
Держреєстр боржників, Мінюст України, Міністерство юстиції України, список боржників
Гроші
Гроші

У реєстр боржників в Україні, запущений в лютому цього року, потрапили вже понад 1,7 млн громадян. Про це свідчать дані урядового сайту Opendatabot.

Так, повідомляється, що до боржників з реєстру можуть застосовуватися певні обмеження.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", - зазначив юрист Opendatabot Микита Підгайний.

За даними Міністерства юстиції, в реєстр наразі знаходиться понад 1,7 мільйона українців. 92% виконавчих проваджень - це стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних осіб.

Причинами, з яких люди потрапляють до реєстру боржників, є програш суду, невиконання рішення суду, несплата адміністративного штрафу, несплата комунальних послуг, невиплата аліментів, несплата за кредитами.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство юстиції запустило відкритий реєстр підприємств-боржників по зарплаті.

Також 5 лютого Міністерство юстиції створило Єдиний реєстр боржників.

Більше новин про: Держреєстр боржників Мінюст України Міністерство юстиції України список боржників

Архів
Новини
Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку 10:30
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ 10:18
Вчитель
Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020 10:05
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням 09:40
Канаду сколихнув ще один потужний землетрус 09:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську 18:14
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok