Готовимся к Новому году: идеи гирлянд своими руками

Главным атрибутом для новогодней елки является гирлянда, которая всегда придаст яркости и ощущения праздника в доме. Существует множество идей для создания главного елочного украшения, которо придаст новогодней красавице не только яркости, но значения и важности, поскольку сделаная гирлянда своими руками всегда будет иметь ценность в глазах любителей красоты. Українські Новини расскажут несколько вариантов простых, но ярких вариантов гирлянд своими руками.

Гирлянда с кисточками

Необходимо иметь:

Листы бумаги тишью 50×50 см или 50×60 см (для изготовления 2 кисточек нужен 1 лист);

Ножницы;

Лента.

Инструкция:

Сложить лист папиросной бумаги пополам, затем еще раз пополам, но в другую сторону, чтобы получилась четвертинка. Для создания бахромы, начните резать вашу заготовку на полоски (шириной не более 1см) не доходя до линии сгиба примерно 2,5-3 см. Разрежьте четвертинку с бахромой на две половинки по линии сгиба. Разверните одну заготовку и начните плотно ее сворачивать После этого сложите ее пополам, а затем перекрутите две половинки между собой, чтобы создать петлю для подвешиванию на ленту. Зафиксируйте петлю прозрачным клеем (н-р, ПВА) или ниткой. Сделайте еще несколько кистей разных цветов и повесьте их на ленту.

Фото: hny.by/dom.com

Гирлянда из шишек в "снегу"

Гирлянда из шишек – натуральное украшение.Все, что понадобится, это сухие и чистые шишки, которые необходимо привязать к джутовой веревке. Но для того, чтобы гирлянда обрела действительно праздничный вид, попробуйте украсить чешуйки шишек "снегом" из любой белой краски.

Инструкция:

Налейте небольшое количество краски на бумажную тарелку и обмакните в нее чешуйки шишки. Поверните шишку так, чтобы каждый ее кончик был покрыт краской. Отложите шишку сушиться и повторите действия с оставшимися. Когда все шишки подсохнут, приступайте к их подвешиванию на нить. Для этого оберните конец нити вокруг нижней части первой шишки и завяжите узел. Затем вторую, третью и все остальные шишечки так же обвяжите вокруг их нижних частей, а на последнем "звене" гирлянды завяжите узелок. Дополнительно зафиксируйте положение шишек горячим клеем-пистолетом.

Фото: kitchendecorium.com

Гирлянда из шариков

Шарики из бумаги можно использовать для создания новогодней гирлянды своими руками. Все зависит от цветов, которые вы выберете. Чтобы сделать гирлянду из шаров своими руками вам понадобится: клей или двухсторонний скотч, красивая бумага (н-р, цветная или бумага для скрапбукинга), ножницы или специальный дырокол для вырезания кружков.

Инструкция:

Чтобы сделать 1 шарик, нужно вырезать из бумаги 6 кружков одинакового диаметра. Чем больше кругов вы используете, тем объёмнее он будет. Каждый кружок согните пополам так, чтобы лицевая сторона бумаги была внутри. 3.Для формирования шара получившиеся половинки кругов склейте изнаночными сторонами друг к другу. Перед тем как склеить последние части шара, пропустите через его сердцевину ленту. По описанной схеме сделайте множество шариков и все их закрепите на ленту. По этому же принципу, но использовав детали, вырезанные по другой форме, вы можете создать гирлянду любой тематики.

Фото: kitchendecorium.com

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