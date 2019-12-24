В Днипре в честь погибшего экс-бойца АТО Амины Окуевой назовут улицу

В Днипре комиссия по переименованию при городском совете утвердила наименование одной из улиц в честь погибшего экс-бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой. Об этом передает Радио Свобода. По словам директора департамента социальной политики мэрии Днепра Юлии Дмитровой, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, которая до сих пор имени не имела. В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний. "Комиссия одобрила и проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала Дмитрова. Амина Окуева погибла вечером 30 октября 2017 под Киевом от огнестрельного ранения. В 2018 одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак. Амина Окуева и Иса Мунаев - похоронены на мусульманской части кладбища под Днепром. Как сообщали Українські Новини, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 от ранения пулей, попавшей ей в голову во время обстрела их с мужем автомобиля. Также в Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой.