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24 декабря 2019, вторник, 21:37 175
Общество 2019-12-24T22:15:01+02:00
Українські Новини
В Днипре в честь погибшего экс-бойца АТО Амины Окуевой назовут улицу

В Днипре в честь погибшего экс-бойца АТО Амины Окуевой назовут улицу

Елизавета Кесельман
Амина Окуева, Днипро, Переименование улицы
Фото: facebook.com/Amina.Okueva
Фото: facebook.com/Amina.Okueva

В Днипре комиссия по переименованию при городском совете утвердила наименование одной из улиц в честь погибшего экс-бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой. Об этом передает Радио Свобода.

По словам директора департамента социальной политики мэрии Днепра Юлии Дмитровой, ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях жителями. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, которая до сих пор имени  не имела.

В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

"Комиссия одобрила и проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала Дмитрова.

Амина Окуева погибла вечером 30 октября 2017 под Киевом от огнестрельного ранения.

В 2018 одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Амина Окуева и Иса Мунаев - похоронены на мусульманской части кладбища под Днепром.

Как сообщали Українські Новини, Амина Окуева погибла 30 октября 2017 от ранения пулей, попавшей ей в голову во время обстрела их с мужем автомобиля.

Также в Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой.

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