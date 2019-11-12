подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 ноября 2019, вторник, 18:30 50
Общество 2019-11-12T18:34:21+02:00
Українські Новини
В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой

В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой

Киевсовет, переименование улиц, Амина Окуева
Окуева . Фото: facebook.com/Amina.Okueva
Окуева . Фото: facebook.com/Amina.Okueva

Киевский городской совет назвал улицу в Шевченковском районе столицы в честь экс-бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой - для почтения памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы "Революции достоинства" и войны на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось в честь Окуевой переименовать улицу Проектную в Шевченковском районе.

Кроме этого, в Днепровском районе была переименована улица Панельная в улицу Андрея Аболмасова, активного участника Евромайдана, добровольца, участника АТО, погибшего на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года прошел год после убийства Амины Окуевой.

Ранее, 30 октября 2017 года, авто с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли вечером из кустов в районе железнодорожного переезда у Глевахи (Киевская область). В результате покушения Окуева погибла.

Больше новостей о: Киевсовет переименование улиц Амина Окуева

Архив
Новости
Пристайко оправдал предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина дипломатией 19:02
Прославляющий Бандеру и УПА историк Вятрович станет депутатом Рады 18:56
Нардеп от "Слуги народа" подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина 18:41 Документ
ЕБА и Американская торговая палата отреагировали на задержание Писарука 18:38
В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой 18:30
больше новостей
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя 00:03
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
В спальне Дубневича нашли флешку с контактами Кучмы и дарственные договоры на крупные суммы 12:50
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Гривна побила мировой рекорд: чего ожидать от курса валют 05:30
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok