В Шевченковском районе Киева назвали улицу в честь Окуевой

Киевский городской совет назвал улицу в Шевченковском районе столицы в честь экс-бойца добровольческого батальона сил Антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой - для почтения памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы "Революции достоинства" и войны на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось в честь Окуевой переименовать улицу Проектную в Шевченковском районе.

Кроме этого, в Днепровском районе была переименована улица Панельная в улицу Андрея Аболмасова, активного участника Евромайдана, добровольца, участника АТО, погибшего на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября 2018 года прошел год после убийства Амины Окуевой.

Ранее, 30 октября 2017 года, авто с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли вечером из кустов в районе железнодорожного переезда у Глевахи (Киевская область). В результате покушения Окуева погибла.