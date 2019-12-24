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  • Снижением тарифов правительство Гончарука усиливает рейтинг власти, - эксперт
24 декабря 2019, вторник, 21:06 439
Политика 2019-12-24T21:06:45+02:00
Українські Новини
Снижением тарифов правительство Гончарука усиливает рейтинг власти, - эксперт

Снижением тарифов правительство Гончарука усиливает рейтинг власти, - эксперт

Анна Рудык

Снижение тарифов на 30% уже в следующем месяце, которое сегодня анонсировало правительство Гончарука, забирает повестку дня у оппозиции и существенно усиливает позиции правящей команды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Петр Охотин.

"Новости - правительство приняло решение о пересчете тарифа. По словам премьера уже со следующего месяца будет уменьшен тариф на отопление на 30%. Учитывая, что по всем социологическим исследованиям высокие тарифы входят в топ-3 важных проблем для людей, такой шаг значительно усилит электоральные позиции власти. Фактически, правительство Гончарука забирает повестку дня у оппозиции ", - заявил эксперт.

Он также отметил, что это первый случай, когда действующее правительство объявило уменьшение тарифов, а не их рост.

"Стоит отметить, что кому-то Гончарук может понравиться, кому-то нет, каждый имеет право на собственное мнение. Но это первое правительство, которое не поднимает, а уменьшает тарифы. Все привыкли, что тарифы и цены всегда растут. А здесь - наоборот ", - считает политолог.

По его словам, такой ход обществом будет принят положительно и увеличит поддержку действующего правительства и президента Зеленского.

"Это в какой-то степени оправдывает надежду избирателей президента Зеленского, поэтому, после получения низших платежек, личный рейтинг президента, и власти в целом вероятно пойдет вверх", - подытожил Петр Охотин.
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