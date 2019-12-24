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  • Мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества
24 декабря 2019, вторник, 20:58 56
Жизнь 2019-12-24T20:59:29+02:00
Українські Новини
Мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества

Мужа Елизаветы II выписали из больницы накануне Рождества

Валерия Драгомирова
Рождество, Филипп, Елизавета II
Елизавета II. Скриншот youtube/The Royal Family
Елизавета II. Скриншот youtube/The Royal Family

Супруга королевы Елизаветы II, 98-летнего принца Филиппа, выписали из больницы после того, как его внезапно госпитализировали в пятницу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Принц покинул больницу самостоятельно и сел в машину без посторонней помощи. Он был одет в элегантный галстук и махал медсестре, когда покидал медучреждение. Букингемский дворец сообщил, что принц покинул больницу после выписки и "теперь вернулся в Сандрингем".

Филипп был в частной больнице короля Эдуарда VII с пятницы. Букингемский дворец настаивал, что его госпитализация была "мерой предосторожности".

Дворец не удался в подробности относительно его заболевания или характера лечения. Но похоже, что принцу оказали необходимую помощь так, чтобы он мог вернуться к семье на Рождество.

Сообщается, что в последние годы принц Филипп страдал от болезней сердца и других заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря. Он в значительной степени исчез из поля зрения общественности с тех пор, как объявил о своем уходе от выполнения королевских обязанностей в 2017 году.

Пока неизвестно, будет ли Филипп чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать на рождественском утреннем церковном богослужении, в котором традиционно принимают участие королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи.


Как сообщали Українські Новини, на постоянную работу требуется директор по путешествиям для Королевы Елизаветы II

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