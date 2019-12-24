Ровенский горсовет запретил проведение ЛГБТ-маршей в городе

Ровенский городской совет запретил проведение ЛГБТ-маршей в городе. Об этом говорится в решении Ровенского городского совета от 24 декабря, передают Українські Новини.

Его поддержали 36 депутатов, при 22 необходимых.

Инициировал рассмотрение вопрос председатель бюджетной комиссии Ровенского городского совета Олег Карпяк ("Свобода").

В документе говорится о запрете на территории Ровно "пропаганды различных видов девиантного полового поведения", в том числе в форме "так называемых маршей равенства, прайдов фестивалей квир-культуры" и т. д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми.

Контроль за исполнением решения возложен на комиссию по вопросам защиты общественной мораль Ровенского городского совта.

Ранее в Ровенский горсовет поступила заявка на проведение в городе ЛГБТ-марша 1 января 2020 года, в день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.