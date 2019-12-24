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24 грудня 2019, вівторок, 20:14 6
Суспільство 2019-12-24T22:00:03+02:00
Українські Новини
Рівненська міськрада заборонила проведення ЛГБТ-маршів у місті

Рівненська міськрада заборонила проведення ЛГБТ-маршів у місті

Василь Трухан
ЛГБТ

Рівненська міська рада заборонила проведення ЛГБТ-маршів у місті. Про це йдеться у рішенні Рівненської міської ради від 24 грудня, передають Українські Новини.

Його підтримали 36 депутатів, при 22 необхідних.

Ініціював розгляд питання голова бюджетної комісії Рівненської міської ради Олег Карпяк ("Свобода").

В документі йдеться про заборону на території Рівне "пропаганди різних видів девіантної статевої поведінки", в тому числі у формі "так званих маршів рівності, прайдов фестивалів квір-культури" і т. д., що проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми.

Контроль за виконанням рішення покладено на комісію з питань захисту суспільної моралі Рівненського міського совта.

Раніше в Рівненський міськрада надійшла заявка на проведення в місті ЛГБТ-маршу 1 січня 2020 року, в день народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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