Полиция ликвидировала возобновившее работу игорное заведение в Волынской области

Сотрудники полиции 23 декабря ликвидировали возобновившее работу игорное заведение в городе Нововолынск (Волынская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель главного управления Национальной полиции в Волынской области.

"Вчера в Нововолынске сотрудники следственного управления полиции области совместно с оперативниками областного управления стратегических расследований выявили и пресекли деятельность игорного заведения", - сообщил он.

Изъяты денежные средства, оборудование, решается вопрос о наложении ареста также на помещения, в котором находился незаконный бизнес.

Над входом в заведение висела вывеска "Космолот".

По факту занятия игорным бизнесом открыто уголовное производство.

По поводу ненадлежащей организации работы по противодействию игорному бизнесу на территории города и выполнения правительственного распоряжения руководство полиции Волынской области обратился с соответствующим письмом к мэрии Нововолынска.

По данному факту следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170 тыс. гривен до 680 тыс. гривен с конфискацией игрового оборудования.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря полиция прекратила деятельность почти 5,3 тыс. игорных заведений по всей Украине.