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24 декабря 2019, вторник, 13:41 333
Происшествия 2019-12-24T14:45:31+02:00
Українські Новини
В Киеве пьяная пенсионерка врезалась в маршрутку: в больницу попали пять человек

В Киеве пьяная пенсионерка врезалась в маршрутку: в больницу попали пять человек

Олена Проценко
пострадавшие в ДТП, Киев, ДТП в Киеве

7 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки и легкового автомобиля с пьяным водителем за рулем в Днепровском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.

Согласно ему, происшествие произошло с участием легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутки. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 21:30 23 декабря. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате 7 пассажиров маршрутки получили различные травмы, из них 5 госпитализированы в больницу.

Сайт dtp.kiev.ua опубликовал фото аварии. 

 
 
 
 
 
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Последствия пьяной езды в Киеве на Сверсютка Напомним: Пьяное Лобовое #ДТП с пострадавшими в Киеве на Сверстюка: Со слов очевидцев, женщина вне трезвом состоянии, лет 50-55 Выезжая со двора, женщина на #Mitsubishi зацепила 3 машины, после чего, пытаясь скрыться с места происшествия через 100м на полном ходу совершила лобовое столкновение с маршрутным такси. Прибыло 2 экипажа скорой, оказали помощь пассажирам маршрутки. Автомобиль виновницы от удара откинуло на автобусную остановку. Детали происшествия устанавливаются. Фото: @magnolia.tv

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Согласно проведенному тесту, 67-летняя женщина-водитель легкового авто находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причины происшествия будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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