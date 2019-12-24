В Киеве пьяная пенсионерка врезалась в маршрутку: в больницу попали пять человек

7 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки и легкового автомобиля с пьяным водителем за рулем в Днепровском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.

Согласно ему, происшествие произошло с участием легкового автомобиля Mitsubishi и маршрутки. Сообщение о ДТП в дежурную часть поступило в 21:30 23 декабря. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате 7 пассажиров маршрутки получили различные травмы, из них 5 госпитализированы в больницу.

Сайт dtp.kiev.ua опубликовал фото аварии.

Согласно проведенному тесту, 67-летняя женщина-водитель легкового авто находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причины происшествия будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.