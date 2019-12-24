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  • Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ
24 декабря 2019, вторник, 10:08 396
Политика 2019-12-24T10:45:01+02:00
Українські Новини
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ

Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ

Ярина Вацяк
Анна Бондарь. Фото: Delo.ua
Анна Бондарь. Фото: Delo.ua

Депутат фракции "Слуга народа" Анна Бондарь не внесла в налоговую декларацию квартиру в элитном районе Киева – Печерске. Об этом стало известно благодаря расследованию издания OBOZREVATEL.

Известно, что до избрания депутатом Бондарь занимала должности в ряде государственных служб и учреждениях разного уровня. Согласно действующему законодательству, все госслужащие обязаны декларировать свои доходы, недвижимость и т. д. Предоставление недостоверных данных карается административной и уголовной ответственностью.

Согласно декларации Бондарь за январь-август 2019 года, нардеп заработала в общей сложности 251 тыс. грн, ее мать Галина Дядюшенко – 16,6 тыс. грн, а вот супруг "слуги народа" Аурел Бондарь, в 2018 году не заработал ни копейки. При этом, в декларации Бондарь не указано, что ее мать занимается предпринимательской деятельностью.

Интересно и то, что в 2019 году Бондарь как кандидат в народные депутаты внесла в свой избирательный фонд средства в размере 117 тыс. грн. Это интересная сумма должна была появиться у нее волшебным образом, если учесть, что ее муж – безработный.

Но самая интересная деталь, которую Бондарь упустила в декларации – наличие квартиры на Печерске. Так, нардеп задекларировала квартиру в Подольском районе Киева, жилой дом в Носовке Черниговской области и несколько земельных участков. Мама депутата также имеет участки в этом населенном пункте и недостроенный дом. Также в декларации упомянуто то, что Аурел Бондарь владеет 25% дома площадью 132 кв. м в Камышовке Одесской области. Больше данных о недвижимости в декларации за 2019 год нет.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что у "слуги народа", все-таки, есть еще одна квартира в центре Киева, прямо на бульваре Леси Украинки, рядом с музеем "Киевская крепость". Изданию удалось выяснить, что в данной квартире Анна Бондарь с семьей проживает на протяжении длительного времени. По документам собственником апартаментов указан мужчина 1924 года рождения. Свидетели утверждают, что несколько раз видели, как Бондарь выходила из дома. Также факт того, что семья нардепа проживает на Печерске, подтверждается публикациями в социальных сетях.

В своих декларациях Анна Бондарь не указывает квартиру на Печерске, скрывая ее от антикоррупционных органов. Тем самым она совершает правонарушение – подавая недостоверные сведения в декларации.
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