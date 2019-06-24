Из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения

Со стороны Житомирской трассы, на въезде в Киев столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб водитель.\r\nПо информации ТСН, один из грузовиков притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехал другой автомобиль.\r\nВодитель второй фуры погиб на месте ДТП.\r\nДТП под Киевом. Фото: ТСН\r\nСмертельная авария повлекла за собой 5-километровую пробку на подъезде к Киеву. Разбитые машины перекрыли все полосы движения, кроме одной.\r\nДТП под Киевом.\r\nПробка растянулась на несколько километров - начинается она от села Мыла. Часть траспорта перебралась на соседнюю Бышевскую трассу. Там теперь тоже заторы.\r\nПробки на въезде в Киев. Скриншот: Google.maps\r\n