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24 июня 2019, понедельник, 09:40 606
Происшествия 2019-06-24T09:44:52+03:00
Українські Новини
Из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения

Из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения

ДТП под Киевом. Фото: ТСН.
ДТП под Киевом. Фото: ТСН.

Со стороны Житомирской трассы, на въезде в Киев столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб водитель.

По информации ТСН, один из грузовиков притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехал другой автомобиль.

Водитель второй фуры погиб на месте ДТП.

ДТП под Киевом. Фото: ТСНДТП под Киевом. Фото: ТСН

Смертельная авария повлекла за собой 5-километровую пробку на подъезде к Киеву. Разбитые машины перекрыли все полосы движения, кроме одной.

ДТП под Киевом.ДТП под Киевом.

Пробка растянулась на несколько километров - начинается она от села Мыла. Часть траспорта перебралась на соседнюю Бышевскую трассу. Там теперь тоже заторы.

Пробки на въезде в Киев. Скриншот: Google.mapsПробки на въезде в Киев. Скриншот: Google.maps

 

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