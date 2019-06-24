Из-за аварии перекрыта Житомирская трасса: транспорт пускают в Киев по встречной полосе движения

Со стороны Житомирской трассы, на въезде в Киев столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб водитель.

По информации ТСН, один из грузовиков притормозил на светофоре, что возле КП, когда в него въехал другой автомобиль.

Водитель второй фуры погиб на месте ДТП.

ДТП под Киевом. Фото: ТСН

Смертельная авария повлекла за собой 5-километровую пробку на подъезде к Киеву. Разбитые машины перекрыли все полосы движения, кроме одной.

ДТП под Киевом.

Пробка растянулась на несколько километров - начинается она от села Мыла. Часть траспорта перебралась на соседнюю Бышевскую трассу. Там теперь тоже заторы.

Пробки на въезде в Киев. Скриншот: Google.maps