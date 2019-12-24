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  • Католический Сочельник: рецепт вкуснейшего рождественского "Полена"
24 декабря 2019, вторник, 08:00 9
Жизнь 2019-12-24T08:00:02+02:00
Українські Новини
Католический Сочельник: рецепт вкуснейшего рождественского "Полена"

Католический Сочельник: рецепт вкуснейшего рождественского "Полена"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
десерты на Рождество, Десерт, Рецепт торта
Традиционный торт
Традиционный торт "Полено". Фото: pinterest.ru

Христиане-католики сегодня празднуют один из самых светлых и ярких праздников в году - Сочельник. Этот день наполнен глубиной и радостью, его хочется провести в кругу семьи и обязательно - порадовать своих домочадцев чем-то вкусным - и желательно, чтоб это вкусное легко и быстро готовилось, оставляя как можно больше времени для любимых и близких людей. Именно таким десертов является традиционное Рождественское полено - вкусный бисквитный рулет, который подарит рождественское настроение в Сочельник. 

"Рожде́ственское поле́но" или "Йольское поле́но" — традиционный рождественский торт в виде полена, распространенный во Франции и бывших французских колониях. По сути, это разновидность рулета. Обычай выпекания этого торта восходит к средневековому обычаю сожжения рождественского полена, который, в свою очередь, уходит во времена язычества, когда сжиганием святочного полена отмечался приход зимнего солнцестояния. Сейчас же торт "Полено" можно приготовить буквально за 40 минут. 

Традиционный торт Традиционный торт "Полено". Фото: pinterest.ru

Ингредиенты для приготовления бисквита:

  • 50 гр. пшеничной муки.
  • Щепотка разрыхлителя.
  • 50 гр. крахмала.
  •  6 столовых ложек сахара.

Рецепт бисквита простой и классический. Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром. Аккуратно соедините полученные пышные массы, добавьте просеянную муку и крахмал со щепоткой разрыхлителя. Печь торт нужно на 150 градусах в течение 15 минут.

Приготовление начинки:

Ингридиенты:

  1. Плитка черного шоколада.
  2. 4 желтка.
  3. 6 столовых ложек сахара.
  4. 150 гр. сливочного масла.
  5. Ароматный коньяк или ликер (2 столовые ложки).

Для приготовления крема взбейте желтки с сахаром, влейте растопленный шоколад и алкоголь, мешайте до получения однородной густоты. Бисквит следует вытащить, уложить начинку, завернуть при помощи полотенца или пекарской бумаги. Украшают блюдо кофейным топпингом или глазурью. Для его приготовления смешайте 2 ст.л. растворимого кофе с 3 столовыми ложками сахара и 2 яичными желтками. Взбейте миксером и добавьте 100 гр. сливочного масла. Остудите и нанесите сверху полена. Рождественский торт готов.

Осталось только украсить его на ваше усмотрение.

Традиционный торт Традиционный торт "Полено". Фото: pinterest.ru

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