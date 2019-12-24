Католический Сочельник: рецепт вкуснейшего рождественского "Полена"

Христиане-католики сегодня празднуют один из самых светлых и ярких праздников в году - Сочельник. Этот день наполнен глубиной и радостью, его хочется провести в кругу семьи и обязательно - порадовать своих домочадцев чем-то вкусным - и желательно, чтоб это вкусное легко и быстро готовилось, оставляя как можно больше времени для любимых и близких людей. Именно таким десертов является традиционное Рождественское полено - вкусный бисквитный рулет, который подарит рождественское настроение в Сочельник.

"Рожде́ственское поле́но" или "Йольское поле́но" — традиционный рождественский торт в виде полена, распространенный во Франции и бывших французских колониях. По сути, это разновидность рулета. Обычай выпекания этого торта восходит к средневековому обычаю сожжения рождественского полена, который, в свою очередь, уходит во времена язычества, когда сжиганием святочного полена отмечался приход зимнего солнцестояния. Сейчас же торт "Полено" можно приготовить буквально за 40 минут.

Традиционный торт "Полено". Фото: pinterest.ru

Ингредиенты для приготовления бисквита:

50 гр. пшеничной муки.

Щепотка разрыхлителя.

50 гр. крахмала.

6 столовых ложек сахара.

Рецепт бисквита простой и классический. Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром. Аккуратно соедините полученные пышные массы, добавьте просеянную муку и крахмал со щепоткой разрыхлителя. Печь торт нужно на 150 градусах в течение 15 минут.

Приготовление начинки:

Ингридиенты:

Плитка черного шоколада. 4 желтка. 6 столовых ложек сахара. 150 гр. сливочного масла. Ароматный коньяк или ликер (2 столовые ложки).

Для приготовления крема взбейте желтки с сахаром, влейте растопленный шоколад и алкоголь, мешайте до получения однородной густоты. Бисквит следует вытащить, уложить начинку, завернуть при помощи полотенца или пекарской бумаги. Украшают блюдо кофейным топпингом или глазурью. Для его приготовления смешайте 2 ст.л. растворимого кофе с 3 столовыми ложками сахара и 2 яичными желтками. Взбейте миксером и добавьте 100 гр. сливочного масла. Остудите и нанесите сверху полена. Рождественский торт готов.

Осталось только украсить его на ваше усмотрение.

Традиционный торт "Полено". Фото: pinterest.ru

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