Сегодня католики отмечают канун Рождества: рецепт традиционной запеченной утки с яблоками

Сегодня уже в дома христиан-католиков мягко заходит Рождество, и в его канун за праздничным столом так хочется побаловать всех своих родных и близких чем-то особенным, традиционном и вкусным. Именно таким блюдом станет традиционная запеченная рождественская утка с яблоками. На ее аромат, доносящийся из духовки, сбегутся даже соседи, не говоря уже о том, что на "завтра" этой утки уже и не останется - так быстро домочадцы разметут ее по тарелкам. Рождественская утка с яблоками: Ингредиенты: тушка крупной утки; 4 яблока; 2 ст. л. меда; 2 ст. л. соевого соуса. Для маринада: 1,5 л воды; 2 ст. л. соли; 5 ст. л. сахара; 70 мл соевого соуса; 80 мл яблочного уксуса; черный перец; молотая корица. Приготовление: Вымыть тушку утки, ошпарить кипятком и промокнуть бумажным полотенцем. Удалить гузку – хвостовую клинообразную часть туловища птицы. Сделать маринад: смешать в большой кастрюле воду, соевый соус, перец, соль, сахар и корицу. Эту смесь подогреть. Поместить рождественскую утку в маринад и поставить в холодильник на сутки или хотя бы на несколько часов. Достать за час до приготовления. Разрезать яблоки на четвертинки и поместить их в брюхо гуся, слегка разрезав тушку ножом. Завернуть утку в фольгу и положить на решетку в духовку, разогретую до 200 градусов. Под низ поставить противень – для стекания жира. Выпекать 60 минут. Достать из духовки, смазать тушку смесью меда и соевого соуса и запекать еще 40 минут при температуре 170 градусов. Проверять готовность утки ножом, прокалывая его ножку. Если вы все-таки очень беспокоитесь, как бы ваше блюдо не оказалось сыроватым внутри, то вскипятите воду, подсолите ее и отваривайте в ней утку минут двадцать. Либо просто залейте тушку подсоленным кипятком на полчаса. А потом уже замаринуйте и запекайте на здоровье. Ранее Українські Новини рассказывали про ТОП-5 десертов на Рождество.