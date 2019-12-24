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  • Сегодня католики отмечают канун Рождества: рецепт традиционной запеченной утки с яблоками
24 декабря 2019, вторник, 06:00 13
Жизнь 2019-12-24T06:45:03+02:00
Українські Новини
Сегодня католики отмечают канун Рождества: рецепт традиционной запеченной утки с яблоками

Сегодня католики отмечают канун Рождества: рецепт традиционной запеченной утки с яблоками

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Утка с яблоками, Рождество, Католическое Рождество
Утка с яблоками. Фото: vkurselife.com
Утка с яблоками. Фото: vkurselife.com

Сегодня уже в дома христиан-католиков мягко заходит Рождество, и в его канун за праздничным столом так хочется побаловать всех своих родных и близких чем-то особенным, традиционном и вкусным. Именно таким блюдом станет традиционная запеченная рождественская утка с яблоками. На ее аромат, доносящийся из духовки, сбегутся даже соседи, не говоря уже о том, что на "завтра" этой утки уже и не останется - так быстро домочадцы разметут ее по тарелкам. 

Рождественская утка с яблоками:

Ингредиенты:

  • тушка крупной утки;
  • 4 яблока;
  • 2 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. соевого соуса.

Для маринада:

  • 1,5 л воды;
  • 2 ст. л. соли;
  • 5 ст. л. сахара;
  • 70 мл соевого соуса;
  • 80 мл яблочного уксуса;
  • черный перец;
  • молотая корица.

Приготовление:

Вымыть тушку утки, ошпарить кипятком и промокнуть бумажным полотенцем. Удалить гузку – хвостовую клинообразную часть туловища птицы.

Сделать маринад: смешать в большой кастрюле воду, соевый соус, перец, соль, сахар и корицу. Эту смесь подогреть.

Поместить рождественскую утку в маринад и поставить в холодильник на сутки или хотя бы на несколько часов. Достать за час до приготовления.

Разрезать яблоки на четвертинки и поместить их в брюхо гуся, слегка разрезав тушку ножом.

Завернуть утку в фольгу и положить на решетку в духовку, разогретую до 200 градусов. Под низ поставить противень – для стекания жира. Выпекать 60 минут.

Достать из духовки, смазать тушку смесью меда и соевого соуса и запекать еще 40 минут при температуре 170 градусов.

Проверять готовность утки ножом, прокалывая его ножку.

Если вы все-таки очень беспокоитесь, как бы ваше блюдо не оказалось сыроватым внутри, то вскипятите воду, подсолите ее и отваривайте в ней утку минут двадцать. Либо просто залейте тушку подсоленным кипятком на полчаса. А потом уже замаринуйте и запекайте на здоровье.

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