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  • На дне Средиземного моря обнаружили останки древнего корабля, в котором находится 6 тысяч амфор
23 декабря 2019, понедельник, 21:56 358
Мир 2019-12-23T21:56:51+02:00
Українські Новини
На дне Средиземного моря обнаружили останки древнего корабля, в котором находится 6 тысяч амфор

На дне Средиземного моря обнаружили останки древнего корабля, в котором находится 6 тысяч амфор

Елизавета Кесельман
Корабль, затонувшее судно, древний экспонат, Греция
Корабль.Фото: pixabay
Корабль.Фото: pixabay

Археологи обнаружили на дне Средиземного моря вблизи побережья Кефалонии (Греция)  обломки 35-метрового корабля, в который входило 6 тысяч амфор. Об этом передает "Journal of Archeological Science".

Отмечается, что сейчас корабль находится на расстоянии приблизительно 2,4 км от входа в гавань Фискардо ( единственный поселок острова, который не был разрушен во время Второй мировой войны).

Авторы исследования отмечают, что груз амфор на морском дне очень хорошо сохранился, а само место кораблекрушения может предоставить большое количество информации о маршруте кораблей, торговле, хранении корпусов амфор и методах строительства судов в соответствующий период.

Археологи считают, что открытие указывает на то, что в свое время поселок Фискардо было важной остановкой на торговых путях римлян.

С помощью гидролокатора ученые надеются узнать больше о том, в каком состоянии находится корпус корабля, насколько он уязвим к человеческой деятельности, а также что именно потопило римского "великана" А уже потом начнутся поиски инвестора, что поможет детальнее исследовать бесценное для археологии судно.

Как сообщали Українські Новини, ранее на дне Черного моря обнаружили торговое судно, пролежавшее там 2400 лет. Также в Черном море нашли останки античного корабля. Кроме того, в Индийском океане нашли важный исторический артефакт времен Васко да Гамы.

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