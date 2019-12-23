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23 декабря 2019, понедельник, 20:43 399 Документ
Экономика 2019-12-23T20:43:43+02:00
Українські Новини
Акционер "Киевметростроя" обвиняет в захвате предприятия рейдеров Микитася

Акционер "Киевметростроя" обвиняет в захвате предприятия рейдеров Микитася

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Максим Микитась, Киевметрострой

Владелец 15% акций ПАО "Киевметрострой" требует признать недействительным заседание набсовета, на котором скандальный экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась попытался при помощи рейдеров захватить предприятие. Об этом стало известно из текста юридически заверенного документа об отзыве голосов, опубликованного на сайте "Киевметростроя".

Напомним, 17 декабря 2019 года прошло внеочередное собрание акционеров ПАО "Киевметрострой". Часть акционеров не пустили на заседание других владельцев акций компании и досрочно прекратили полномочия наблюдательного совета, а также сменили гендиректора предприятия. Руководство "Киевметростроя" в ответ заявило, что произошла попытка рейдерского захвата.

Также владельцы акций "Киевметростроя" прямо обвиняют в попытке захвата скандального Максима Микитася. По их словам, даже та часть акционеров, которая провела заседание, не скрывает связи с Микитасем.

Один из участников заседания Сергей Гаевский, представляющий интересы компании "Сан Капитал Прайвит Фаундейшн" (ей принадлежит 14,99% акций "Киевметростроя"), заявил, что не признает результатов голосования.

"Гаевский сразу после голосования за смену наблюдательного совета компании поговорил с руководством "Киевметростроя" и другими акционерами. Его проинформировали, что заседание было проведено с грубыми нарушениями регламента – часть акционеров не пустили в зал", – говорится в заявлении.

По словам представителя "Сан Капитал Прайвит Фаундейшн", он заверил у нотариуса документ, где просит не признавать его голос из-за того, что он был введен в заблуждение.

"Официальное заявление компании "Сан Капитал Прайвит Фаундейшн", держателей 15% акций ПАО "Киевметрострой", гласит о том, что их участие в собрании связано с введением их в заблуждение. По этой причине они отзывают свои голоса. Так что решения, принятые на собрании, являются недействительными", – подчеркивается в документе.

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