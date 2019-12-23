подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 декабря 2019, понедельник, 20:30 682
Экономика 2019-12-23T21:00:19+02:00
Українські Новини
Промпроизводство продолжает падать

Промпроизводство продолжает падать

Анна Рудык
Промышленное производство, Промпроизводство, Экономика
Промпроизводство. Фото: groupdf.com
Промпроизводство. Фото: groupdf.com

В ноябре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,5% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 6,9% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в ноябре 2019 года промпроизводство сократилось на 4,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 1,9% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2019 года.

В январе-ноябре 2019 года по сравнению с январем-ноябрем 2018 года промпроизводство сократилось на 1,2%.

Как сообщали Українські Новини, после обвала промпроизводства на 1,1% за сентябрь, в октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 5,0% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 5,0% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2018 года.

Также в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года промпроизводство сократилось на 0,6%.

Больше новостей о: Промышленное производство Промпроизводство Экономика

Архив
Новости
Акционер "Киевметростроя" обвиняет в захвате предприятия рейдеров Микитася 20:43 Документ
В Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой 20:33
МВД Израиля отказалось от опубликованных данных о репатриантах России и Украины, посчитав их неточными 20:33
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО 20:27
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Сегодня зимнее солнцестояние: предостережения астрологов для знаков зодиака 06:30
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok