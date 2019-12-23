Промпроизводство продолжает падать

В ноябре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,5% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 6,9% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в ноябре 2019 года промпроизводство сократилось на 4,6% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 1,9% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2019 года.

В январе-ноябре 2019 года по сравнению с январем-ноябрем 2018 года промпроизводство сократилось на 1,2%.

Как сообщали Українські Новини, после обвала промпроизводства на 1,1% за сентябрь, в октябре 2019 года промышленное производство сократилось на 5,0% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 5,0% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2018 года.

Также в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года промпроизводство сократилось на 0,6%.