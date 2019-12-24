ПЕРЕНЕСЕНА Пресс-конференция "Как ситуация в Затоке влияет на иностранных инвесторов"

Запланированная на 15:00 пресс-конференция "Как ситуация в Затоке влияет на европейских инвесторов" переносится.

О новой дате и времени будет сообщено дополнительно.

Спикеры пресс-конференции:

Марсель Вихман - инвестор, один из богатейших бизнесменов Эстонии;

Тонно Вахк - представитель Марселя Вихмана, финансовый директор компании FTT Ukraine;

Александр Погорелый - адвокат Марселя Вихмана.

Пресс-конференция посвящена ситуации в курортном поселке Затока Одесской области.

Марсель Вихман должен был стать крупнейшим инвестором в развитие туристического потенциала поселка на более чем 1 млрд гривен. Но столкнулся с противодействием местной власти и земельной мафии, которая вымогала долю в проекте и диктовала свои условия.

На представителя инвестора Александра Погорелого было совершено покушение, заказчиком которого полиция назвала главу местного сельсовета.

Несмотря на многочисленные уголовные дела против преступной группы, неоднократные обращения эстонских властей у Генпрокурору, Кабмину и Президенту, инвестор до сих пор не может приступить к реализации проекта, а все фигуранты уголовных дел по Затоке находятся на свободе и продолжают земельные махинации.

На пресс-конференции будет озвучена информация о сотрудниках СБУ и ГПУ, которые действуют в интересах земельной мафии в Затоке и фабрикуют уголовные дела против представителя инвестора. А также озвучены фамилии тех, кто все эти годы покрывает земельные аферы в поселке.

Отдельно Марсель Вихман расскажет о том, как эта ситуация влияет на инвестиционную привлекательность Украины.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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