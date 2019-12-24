ПЕРЕНЕСЕНА Пресс-конференция "Как ситуация в Затоке влияет на иностранных инвесторов"

Запланированная на 15:00 пресс-конференция "Как ситуация в Затоке влияет на европейских инвесторов" переносится. О новой дате и времени будет сообщено дополнительно. Спикеры пресс-конференции: Марсель Вихман - инвестор, один из богатейших бизнесменов Эстонии; Тонно Вахк - представитель Марселя Вихмана, финансовый директор компании FTT Ukraine; Александр Погорелый - адвокат Марселя Вихмана. Пресс-конференция посвящена ситуации в курортном поселке Затока Одесской области. Марсель Вихман должен был стать крупнейшим инвестором в развитие туристического потенциала поселка на более чем 1 млрд гривен. Но столкнулся с противодействием местной власти и земельной мафии, которая вымогала долю в проекте и диктовала свои условия. На представителя инвестора Александра Погорелого было совершено покушение, заказчиком которого полиция назвала главу местного сельсовета. Несмотря на многочисленные уголовные дела против преступной группы, неоднократные обращения эстонских властей у Генпрокурору, Кабмину и Президенту, инвестор до сих пор не может приступить к реализации проекта, а все фигуранты уголовных дел по Затоке находятся на свободе и продолжают земельные махинации. На пресс-конференции будет озвучена информация о сотрудниках СБУ и ГПУ, которые действуют в интересах земельной мафии в Затоке и фабрикуют уголовные дела против представителя инвестора. А также озвучены фамилии тех, кто все эти годы покрывает земельные аферы в поселке. Отдельно Марсель Вихман расскажет о том, как эта ситуация влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Аккредитация журналистов: 063-375-83-45, Надежда; Адрес пресс-центра: ст.м. "Дворец Спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж