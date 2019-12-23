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23 декабря 2019, понедельник, 17:09 227
Мир 2019-12-23T18:30:03+02:00
Українські Новини
BBC намерено запретить своим журналистам писать о политике в Twitter

BBC намерено запретить своим журналистам писать о политике в Twitter

Елизавета Кесельман
Журналистика, ВВС, Корреспондент, Публикации, запрет публикаций
Блог.Комментарии.Фото: pixabay
Блог.Комментарии.Фото: pixabay

Корреспондентам BBC намерены запретить использование Twitter для публикации политических сообщений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на одного из журналистов BBC.

Отмечается, что предложение появилось после критики онлайн-комментариев, которые делали журналисты во время избирательной кампании в Великобритании.

В пример привели политического редактора Лору Куенссберг, которую раскритиковали сторонники Джереми Корбина (британского политика, члена и лидера Лейбористской партии), потому что она повторила ложное утверждение о том, что помощника министра избил лейбористский активист.

Редактора BBC Джона Сопеля из Северной Америки критиковали за твиты, которые демонстрируют его отрицательную позицию относительно Дональда Трампа.

Отмечается, что сейчас директор отдела новостей предпринимает все попытки, чтобы запретить своим журналистам публиковать посты на политическую тематику.

Как сообщали Українскі Новини, ранее ведущего ВВС уволили за твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

Также во Львове журналиста Ростовцева оштрафовали за антиукраинские статьи.

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