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23 декабря 2019, понедельник, 16:41 16
Верховная Рада и партии 2019-12-23T16:45:01+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" хочет, чтобы власть перестала ставить пропагандистские задачи Институту нацпамяти

"Платформа Бойко" хочет, чтобы власть перестала ставить пропагандистские задачи Институту нацпамяти

Татьяна Зотова
Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Институт нацпамяти, Антон Дробович
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что последние кадровые назначения показывают, что "Зе-власть" продолжает свое сползание к национализму, а вслед за "шпрехенфюрером" Украина получила очередного хранителя "национальной памяти".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Судя по заявлениям на сегодняшней пресс-конференции, новоназначенный директор Института национальной памяти Антон Дробович дал торжественное обязательство продолжить работу над вымарыванием из истории Украины целой эпохи – УССР, с которой связаны и экономические достижения нашей страны, и лучшие воспоминания очень многих людей.

"От новой власти ожидали многого. В том числе – принципиального изменения культурной политики. Отказа от продавливания штампов и фобий. Пересмотра отношения к истории как к пространству для пропагандистской войны, в которой неважна историческая правда, непредубежденная и объективная исследовательская работа. Но, похоже, что эти надежды пошли прахом. Генеральная линия осталась неизменной – навязать населению националистическую точку зрения. Даже если это ведет к расколу украинского общества, торжеству мракобесия, наносит урон международной репутации Украины и провоцирует рост напряженности в отношениях с другими народами", - сказано в заявлении партии.

Антон Дробович в ходе пресс-конференции пообещал проводить националистическую линию прогрессивными методами – не в грубом приказном порядке, а на основе "коммуникации". "Украинцам милостиво разрешат не только слушать и выполнять, а и задавать уточняющие вопросы. Но ситуацию это не меняет – украинская история останется объектом манипуляций и заложницей краткосрочной политической конъюнктуры. Национальная память будет и дальше наполняться националистическими выдумками, направленными на отбеливание нацистских пособников и этнических чисток", - подчеркнули в ОПЗЖ.

В ОПЗЖ уточнили, что сохранение курса на извращение и выхолащивание истории недопустимо.

"Надо избавить украинское общество от националистической амнезии. Вернуть украинцам их исторические победы и достижения. Для этого недостаточно увольнения еще одного пропагандиста, который изображает историка. Надо освободить украинскую историческую науку от политического давления радикалов и националистов, страдающих комплексом национальной неполноценности. Необходимо вернуть Институту национальной памяти академический статус и прекратить ставить перед ним пропагандистские цели и задачи", - резюмировали оппозиционеры.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ Институт нацпамяти Антон Дробович

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