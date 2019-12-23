В украинской ИТ-компании рассказали, как им удалось решить проблему текучести кадров

Одесской IT-компании Digis, которая за последние годы стремительно продвинулась на украинском и мировом рынках, удалось провести успешные корпоративные мероприятия, внедрить менеджмент-инструменты и особую организационную культуру, что снизило текучесть кадров примерно на 25%, по словам CEO компании Алексея Нагаткина.

"20% людей, которые уволились, возвращаются или планируют вернуться в компанию", - отметил Нагаткин. Сейчас Digis занимается разработкой программного обеспечения, мобильных и веб-продуктов. Начинала компания как кадровое агентство для моряков в 2009 году. В 2015 она отделила IT-отдел, создав предприятие-компанию с офисом в Одессе.

Работников привлекает успех и деятельность Digis, ведь компания сотрудничает с пионерами рынков Европы и США. Сейчас клиентами Digis являются такие компании, как: PwC, Energias de Portugal, BlaBlaCar и Roomster. К тому же, Одесская IT-компания получила ряд украинских и международных наград за лучшие разработки мобильных приложений по версиям авторитетных платформ Clutch и TopDevelopers.

Один из сотрудников пояснил уменьшение текучести кадров так: "Работать у нас стремятся студенты и новые сотрудники. К нам возвращаются старые работники, которые когда-то ушли в компании-конкуренты. Им не хватает души и слишком много бюрократии. Мы стараемся обеспечить всем сотрудникам рост и не боимся работать со стажерами. Мы очень хорошо их обучаем, лучше любых курсов".

По результатам исследования Челмсфорда, эмоциональное выгорание является причиной 50% случаев изменений кадров компании. Главными в предотвращении этого являются развлечения, неформальное общение и баланс между работой и отдыхом. Одесская IT-компания следует этим вышеуказанным, ведь работает по принципу Work hard and party hard. То есть, после разработки и тестирования программных решений, коллеги празднуют свои удачные проекты, что помогает поддерживать уровень мотивации.

Компания также создала комнаты отдыха, где можно поспать и поговорить с коллегами, запустила инициативу Happy Hours - бесплатные совместные обеды раз в месяц, совместные соревнования по игре в Counter-Strike, дискуссии на темы фронтенда с работниками других компаний, громкие корпоративы с коктейлями и командными играми.

Digis - аутстаф компания, означает, что ее сотрудники работают в штатах других команд или на других разработчиков. Аутстаффинг - не очень распространенная возможность, поэтому программисты Digis набираются исключительного рабочего опыта и развиваются личностно, становясь уникальными на украинском рынке. Такие рабочие возможности удовлетворяют потребность работников в постоянном развитии и карьерном росте. Это крайне важно, ведь более 70% ценных работников утверждают, что им пришлось оставить организации, чтобы продвинуться по карьерной лестнице (по исследованиям Уиллиса Уотсона).

Опыт Digis, указывает на то, что работники ценят заботу, воспитание командного духа, а также участие в крупных глобальных проектах. Когда для компании люди становятся главной ценностью - это заметно влияет на уменьшение процента текучести кадров и повышение уровня удовлетворенности своей работой.