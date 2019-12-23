Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе, – Нечипоренко

Он также отметил, что компромиссное решение по "зеленому" тарифа должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он был компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ. Европейская Бизнес Ассоциация отметила, что предложенные нормы позволят привлечь в развитие ВИЭ 4 млрд евро инвестиций.

Однако на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали депутаты от фракции "Слуги народа" во главе с председателем комитета Андреем Герусом.