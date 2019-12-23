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23 декабря 2019, понедельник, 14:48 355
Экономика 2019-12-23T15:45:02+02:00
Українські Новини
Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе, – Нечипоренко

Компромисс по "зеленому" тарифу обеспечит развитие энергетики в долгосрочной перспективе, – Нечипоренко

Таня Войтюк
зеленый тариф, Энергетика, Нечипоренко

Компромисс между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу обеспечит развитие альтернативной энергетики, необходимое для замещения тепловой и атомной генерации, которые дорабатывают свой ресурс.

Об этом заявил директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко, комментируя неподдержание энергетическим комитетом ВР законопроекта 2543, сообщает "Obozrevatel".

Он отметил высокий уровень изношенности генерирующих мощностей традиционной энергетики в Украине и необходимости их замещения ВИЭ.

"Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально 5 лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики", – сказал Нечипоренко

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