"Наш край" победил на выборах ОТО 22 декабря по партийным спискам, более чем вдвое обогнав партию Зеленского, – параллельный подсчет

По итогам параллельного подсчета голосов, на первых выборах депутатов объединенных территориальных общин (ОТО) по партийным спискам получили представители партии "Наш край". Об этом сообщила пресс-служба партии. Выборы в ОТО по партийным спискам проходили 22 декабря только в Полтавской области в Зеньковскую городскую объединенную территориальную общину. Список "Нашего края" получил поддержку 29% избирателей (8 из 22 мандатов в совете). По 3 мандата получили представители Социал-демократической партии (12%), Аграрной партии (11%), "Рідного міста" (12%) и "Слуги народа" (9%), по 2 места – "Самопомощи" (7%), "Батьківщини" (7%) и "Укропа" (6%). 22 декабря 2019 года состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.