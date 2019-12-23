"Наш край" победил на выборах ОТО 22 декабря по партийным спискам, более чем вдвое обогнав партию Зеленского, – параллельный подсчет

"Наш край" победил на выборах ОТО 22 декабря по партийным спискам, более чем вдвое обогнав партию Зеленского,

По итогам параллельного подсчета голосов, на первых выборах депутатов объединенных территориальных общин (ОТО) по партийным спискам получили представители партии "Наш край".

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Выборы в ОТО по партийным спискам проходили 22 декабря только в Полтавской области в Зеньковскую городскую объединенную территориальную общину. Список "Нашего края" получил поддержку 29% избирателей (8 из 22 мандатов в совете).

По 3 мандата получили представители Социал-демократической партии (12%), Аграрной партии (11%), "Рідного міста" (12%) и "Слуги народа" (9%), по 2 места – "Самопомощи" (7%), "Батьківщини" (7%) и "Укропа" (6%).

22 декабря 2019 года состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины в 86 ОТО (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТО (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.