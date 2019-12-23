Катрин Денев сыграла известную актрису в фильме "Правда"

Известная 76-летняя французская актриса Катрин Денев, которую госпитализировали в ноябре из-за микроинсульта, сыграла главную роль в фильме "Правда". Трейлер к фильму появился на официальной странице "IFC Films"

Над картиной работает японский сценарист и режиссер, а также лауреат Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля в 2018 году Корээда Хирокадзу. Фильм "Правда" станет его первой лентой, снятой не в Японии и не на японском языке. Оригинальное название будущей премьеры – The Truth.



Главные роли в фильме "Правда" сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Мировая премьера фильма прошла в октябре в Италии, однако в свободном доступе в других странах она будет не быстрее, чем в феврале 2020 года.

По сюжету, звезда кино Фаббьен становится все менее и менее популярной. Чтобы разбавить будни своей уже немолодой матери, погостить к ней приезжает дочь Люмир с мужем и дочерью. Однако воссоединение семьи вместо гармонии перерастает в конфликты. И неожиданно для себя и своих близких Фаббьен снова получает главную роль в научно-фантастическом фильме о женщине, которая никогда не стареет.







Напомним, ранее Катрин Денев и другие известные француженки выступили в защиту права мужчины приставать к женщине.