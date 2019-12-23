Там чудовищная страна, а здесь я дома, - осужденный в России публицист попросил убежища в Украине

Осужденный за экстремизм в России публицист Борис Стомахин просит политическое убежище в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна", - сказал Стомахин.

Публицист был осужден 2 раза за экстремизм, отсидев в сумме 12 лет. В 2004 году он просил убежища в Украине, но получил отказ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в мае 2019 года признал, что Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения взглядов, однако Российская Федерация не выполнила решение ЕСПЧ.

После освобождения в 2019 году Стомахин опасался еще одного заключения, покинул страну и обратился к Украине за политическим убежищем. Деятель уточнил, что выбрал Украину, поскольку ему понятен украинский язык, культура и близки идеи Евромайдана.

Стомахин - оппозиционный Российской власти публицист, который начал писать с 1994 года.

Как сообщали Українськi Новини, двое россиян сбежали из РФ и попросили политубежища в Украине.

Тем временем Испания отказалась предоставить политубежище экс-депутату Рады Онищенко.