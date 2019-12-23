"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

Партия "Наш край" победила на выборах в ОТГ в Николаевской области, состоявшихся 22 декабря. Об этом сообщает Пресс-служба партии.

"Наш край" получил всего 22 мандата по результатам выборов в трех ОТГ (Мешково-Погореловской, Веснянской и Дорошовской сельских объединенных громадах). Из них 19 депутатов от партии прошли в Веснянскую ОТГ и 3 в Дорошовскую.

На втором месте в общем зачете в области "Слуга народа" – 21 мандат. Самовыдвиженцы получили 11 мандатов, "Батькивщина" – 3.

22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

В Николаевской области состоялись первые выборы в Мешково-Погореловской и Веснянской сельских ОТГ, а также дополнительные в Дорошовский сельской объединенной общине.