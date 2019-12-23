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23 декабря 2019, понедельник, 12:56 885
Общество 2019-12-23T12:57:35+02:00
Українські Новини
Обыски в "5 элементе": в клубе заявили о масштабной провокации из-за политических мотивов

Обыски в "5 элементе": в клубе заявили о масштабной провокации из-за политических мотивов

Валерия Драгомирова

Пресс-служба клуба "5 элемент" распространила заявление о масштабной провокации в отношении клуба, произошедшей по результатам обыска 20 декабря. По результатам обыска на территории клуба в ДБР заявили об обнаружении предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - говорится в пресс-релизе.

Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. "5 элемент" заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - сообщили в клубе.
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