Писательница серии романов о Гарри Поттере отмечает 54-й День рождения

Сегодня, 31 июля, британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, Джоан Роулинг отмечает 54-летие.

Славу Джоан Роулинг принесла серия романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

За пять лет Роулинг прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши. Она наиболее продающийся автор в Великобритании, с объемом продаж более 238 миллионов фунтов стерлингов. В 2017 году Роулинг возглавила рейтинг Forbes европейских знаменитостей с самым большим доходом за последний год. Ее заработок составил 95 млн долларов.



Пользователи соцсетей уже начали активно поздравлять писательницу и благодарить ее за труд.



"Спасибо Мама Ро за то, что ты сделала и продолжаешь делать для нас", - написала пользовательница.

Скриншот: Instagram/maiami3107

"Это книги заслуживают на историческое признание за то, что привили любовь к чтению миллионам детей и взрослым людям по всему миру", - делятся поклонники.

Скриншот: Instagram/imagenesletras





Поклонники поздравляют Роулинг и называют королевой фантастики.

Скриншот: Instagram/anangsha



Напомним, ранее возле католического храма в Гданске группа священников сожгла книги о Гарри Поттере и вампирах.

В 2018 году Роулинг сместилась с первой позиции на вторую самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes.