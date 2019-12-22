Бойко назвал победой подписание газовых контрактов с РФ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал победой подписание газовых контрактов с Россией. Об этом он сказал в эфире канала "Интер", сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"У меня нет и тени сомнения, что договор о транзите газа будет заключен. Особенно после того тупика, в который завели отношения, в том числе, в газовой отрасли с РФ. То, что он будет заключен, – это, безусловно, победа. В первую очередь, нашей страны. Потому что это наша ГТС. И то, что люди получат работу, а бюджет – доходы", – заявил Бойко.

"Понятно, что это будет компромиссный договор, но без компромисса выйти из подобного тупика невозможно. Нужно просто честно сказать людям, что компромисс необходим, что этот договор очень важен, и его нужно заключить", – добавил он.

Юрий Бойко также отметил, что в его подписании заинтересованы все стороны.

"В этом заинтересованы Европа и Россия. И, естественно, мы как страна, которая каждый год получает 3 млрд долларов валютных поступлений от транзита российского газа. Кроме того, мы сохраняем около 50 тысяч рабочих мест и техническую безопасность газопровода", – сказал народный депутат.

Также политик выразил надежду, что в связи с подписанием транзитного договора будет подписан и договор о прямых поставках газа.

"Если мы сможем покупать его на восточной границе Украины, не переплачивая за то, что по документам он шел транзитом через всю нашу страну и через европейские страны возвращался назад, то цена газа будет снижена", – подчеркнул Юрий Бойко.