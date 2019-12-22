Зимнее солнцестояние: обряды и традиции самого энергетического дня года

Сегодня, 22 декабря в астрономическом календаре указана как день зимнего солнцестояния и начала астрономической зимы. Сегодня после самой длинной в году ночи световой день сократится до минимального значения - 22 декабря восход солнца на широте Киева ожидается в 07.56, закат в 15.56. То есть длительность светового дня достигнет минимальных восьми часов, а затем постепенно начнет увеличиваться.

Также считалось, что это один из самых мистических и энергетических дней года, так как предки считали - это порог, который нужно правильно переступить, чтоб войти в новый год без тяжкого груза. Недаром на зимнее солнцестояние приходится языческий праздник - Йоль.

Зимнему солнцестоянию в культурах многих стран мира уделялось внимание - считается, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Это идеальное время для совершения обрядов,

Зимнее солнцестояние. Фото: pinterest.ru

Традиции зимнего солнцестояния:

Астрологи также имеют свое мнение по поводу того, что можно, а чего нельзя делать в этот день. По их словам, на день зимнего солнцестояния нельзя иметь незаконченные дела и долги. Поэтому до 22 декабря нужно отдать занятые деньги и завершить все начатые проекты.

В этот день, как считается, нельзя находиться в грязной квартире, иначе неприятности будут преследовать вас весь год. Поэтому 21 декабря стоит провести генеральную уборку.

Кроме того, утверждают, что в этот день нельзя никому отказывать в просьбах. Стоит быть щедрым и не скупиться. Также считается, что начатые в этот день дела завершатся успешно, а загаданное желание исполнится.

Лучше всего провести День зимнего солнцестояния в кругу семьи или близких друзей.

Зимнее солнцестояние. Фото: pinterest.ru

В день зимнего солнцестояния 2019 нужно:

украшать елку;

загадывать желание – на день зимнего солнцестояния это сделать просто необходимо. Те, кого интересует: какого числа надо загадывать желание – 22 декабря просто обязаны обвести красным цветом;

провести день с любимыми людьми – весело и в удовольствие;

в день зимнего солнцестояния гадания также устраивают – от зацветет ли сорванная ветка до записок под подушкой (какую первой вытащишь – то и исполнится). Также можно гадать на картах таро и пр.;

сходить в церковь.

Зимнее солнцестояние. Фото: pinterest.ru Время

Ритуалы дня зимнего солнцестояния:

В день зимнего солнцестояния 2019 ритуалы обладают особой силой и связаны в первую очередь со стихией огня.

Чтобы очиститься духовно и правильно настроиться на новый лад, чтобы легче стало формулировать собственные желания и планы – стоит помедитировать. Лучший способ – на горящую свечу.

Свое жилище стоит ароматизировать эфирными маслами розмарина, а также кедра, можжевельника, сосны. В ритуалах использовать такие травы, как: анис и лавр, гвоздика, вербена, корица и кориандр, жасмин и лаванда, можжевельник, мох и мелисса, тот же розмарин.

На праздничный стол стоит подать фрукты и орехи, круглые пироги и имбирный чай.