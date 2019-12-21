Полиция ликвидировала 268 игорных заведений во Львовской области

Полиция прекратила незаконную деятельность 268 игорных заведений во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В частности, 250 из них работали под видом распространения государственных лотерей.

Полицейские изъяли компьютерное оборудование, игровые столы и деньги, полученные преступным путем.

Мобильные группы продолжают отрабатывать территорию Львовской области с целью обнаружения игорных заведений.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции в пятницу ликвидировали 371 игорное заведение на территории Днепропетровской области.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Нацполиции с 16:00 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.