Дыра в бюджете – 80 млрд гривен из-за ОВГЗ, - Бойко

Правительство провалило выполнение бюджета, потому что в него пришли случайные люди. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", передает пресс-служба фракции.

"Это правительство полностью провалило бюджет. Таможня провалила план на 50 миллиардов. Но самое страшное – они выпустили облигации внутреннего госзайма и продали их международным спекулянтам под высокие проценты. И обслуживать эти облигации будет вся страна. На первом этапе валюта зашла в страну, гривня укрепилась, и соответственно упали доходы бюджета. В итоге дыра в бюджете – 80 миллиардов. При этом премьер, выступая в парламенте, даже не сказал, что собирается с этим делать. Он не понимает глубину пропасти, в которой оказалась страна", – заявил Юрий Бойко.

Политик напомнил, что в Украине произошла полная смена власти, и с начала осени президент вместе с его партией имеют всю полноту власти.

"Люди ожидали, что в такой ситуации быстро начнется улучшение жизни. Но теперь народ начинает понимать, что парламент и правительство живут отдельной от страны жизнью. Когда премьер сегодня выступал в парламенте, у меня создалось ощущение, что он – счастливый человек, потому что не понимает, насколько в стране все плохо", – сказал он.

"Я смотрел на него, а у меня перед глазами встреча с коллективом районной больницы в Путивле Сумской области. Люди с сентября не получают зарплату, хотя это всего 5-7 тысяч у каждого. Им не на что жить. И таких больниц и школ по стране десятки тысяч", – добавил Юрий Бойко.

По мнению оппозиционного политика, все это происходит потому, что в правительство пришли абсолютно неподготовленные случайные люди.

"Они не понимают, что такое государственное управление, не обладают жизненным и производственным опытом. Реализуется принцип "любая кухарка может управлять государством". И это беда. Может, они даже хорошие люди, но они не знают, что делать", – резюмировал Юрий Бойко.