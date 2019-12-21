НААУ внесла залог за адвоката Чибирдина, который пробыл 30 месяцев в СИЗО

Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен за адвоката Александра Чибирдина, который с марта 2017 содержался в СИЗО в г. Одесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

В октябре 2019 суд впервые удовлетворил просьбу защитников Чибирдина об альтернативной мере пресечения в виде залога. В начале декабря Председатель НААУ объявила открытый сбор средств для залога, необходимого для освобождения адвоката из СИЗО. Пожертвования аккумулировались в Благотворительном фонде помощи адвокатам. Собранных средств было недостаточно, поэтому было задействовано помощь Высшей школы адвокатуры, благодаря чему стало возможным внесение залога.

Дело адвоката Чибирдина с момента ее начала находилась в постоянном фокусе внимания Национальной ассоциации адвокатов. О нарушении его профессиональных прав систематически сообщались не только правоохранительные органы Украины, но и международные институты. В 2018 года об этой ситуации было направлено обращение уполномоченному представителю управления специальных процедур офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Случай прав адвоката Чибирдина постоянно фиксировался в тематических отчетах НААУ по нарушениях прав адвокатов в Украине, которые распространяются в профессиональной среде в Украине и за рубежом.

"Нарушение прав адвокатов в Украине, к сожалению, является распространенной практикой, а отдельные вопиющие случаи вызывают международный резонанс. Для Национальной ассоциации адвокатов приоритетной задачей является защита профессиональных прав и гарантий каждого адвоката. В данной ситуации мы приложили максимальные усилия для того, чтобы добиться судебного решение о возможности внесения залога и собрали необходимую сумму. НААУ будет внимательно относиться к дальнейшему расследование против адвоката Чибирдина", - прокомментировала эту ситуацию Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова.