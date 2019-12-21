Иностранные инвесторы и банки сворачивают финансирование проектов из-за неопределенности относительно "зеленого" тарифа, - СМИ

Иностранные инвесторы приостанавливают финансирование проектов по развитию альтернативной энергетики в Украине из-за неопределенности ситуации с "зеленым" тарифом. Об этом заявил вице-президент NBT AS Берген Творг, комментируя отсутствие компромисса между властью и инвесторами по "зеленому" тарифу, передает Обозреватель.

"Ситуация с точки зрения внешних инвесторов, которые готовы инвестировать в Украину, следующая. Большинство из действительно крупных инвесторов приостановили свою деятельность, но пока они не сказали окончательное "нет". Однако есть такая часть инвесторов, которые уже покинули страну, и они не намерены в дальнейшем инвестировать в Украину, потому что нет уверенности, нет доверия со стороны органов власти", – сказал Творг.

Он также отметил – если украинская власть не примет компромиссного решения по "зеленому" тарифу, которое устроит как власть, так и бизнес, иностранные инвесторы и международные финансовые учреждения, которые их кредитуют, уйдут из Украины.

"Сегодня мы обсуждали с одним из крупных банков, который готов инвестировать в Украину. Банк имеет очень много проектов, на миллиарды евро по всему миру, и уже очень много выполненных работ. Если мы примем наиболее негативный сценарий, наиболее рискованный сценарий, особенно со стороны политических деятелей, принимающих решения, ясно, что в данный момент этот банк также приостановил свою финансовую деятельность и инвестиции (в Украине. – Ред.)", – отметил Творг.