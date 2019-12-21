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21 декабря 2019, суббота, 10:12 448
Политика 2019-12-21T10:45:01+02:00
Українські Новини
Прокурор Фильчаков разоблачил несколько казино в Харькове, которые прикрывали правоохранители

Прокурор Фильчаков разоблачил несколько казино в Харькове, которые прикрывали правоохранители

Анна Рудык

В центре Харькова 20 декабря правоохранители разоблачили два казино. Об этом сообщил прокурор области Александр Фильчаков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, в результате следственных действий были конфискованы рулетки, игровые фишки и соответствующая аппаратура. Были допрошены работники заведений и их клиенты.

"Прокуратурой области проверяется причастность к незаконной деятельности игровых заведений работников других правоохранительных органов области, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", – отметил Фильчаков.

Все это происходило в рамках рейда по противодействию незаконной деятельности объектов игорного бизнеса.

В целом, правоохранители остановили деятельность более 5000 игорных заведений по всей Украине и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн гривен.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров принял решение запретить заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Правительство также поручило правоохранителям с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.
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