Прокурор Фильчаков разоблачил несколько казино в Харькове, которые прикрывали правоохранители

В центре Харькова 20 декабря правоохранители разоблачили два казино. Об этом сообщил прокурор области Александр Фильчаков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, в результате следственных действий были конфискованы рулетки, игровые фишки и соответствующая аппаратура. Были допрошены работники заведений и их клиенты.

"Прокуратурой области проверяется причастность к незаконной деятельности игровых заведений работников других правоохранительных органов области, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", – отметил Фильчаков.

Все это происходило в рамках рейда по противодействию незаконной деятельности объектов игорного бизнеса.

В целом, правоохранители остановили деятельность более 5000 игорных заведений по всей Украине и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн гривен.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров принял решение запретить заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей. Правительство также поручило правоохранителям с 20 декабря начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса.