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  • Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук
20 декабря 2019, пятница, 21:40 319
Политика 2019-12-20T22:00:09+02:00
Українські Новини
Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук

Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук

Валерия Драгомирова
ГБР, Конституционный суд, Владимир Зеленский, Марина Ставнийчук
Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk.jpg
Марина Ставнийчук. Фото: stavniychuk.jpg

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что президент Владимир Зеленский не может подписывать закон о перезагрузке Госбюро расследований исходя из заключения, которые дал Конституционный суд относительно неконституционности полномочий президента назначать и увольнять директора ГБР и НАБУ.

Об этом Ставнийчук сообщила Українським Новинам.

"Решение Конституционного суда является обязательным к исполнению. Первое - понятно, что изменения в Конституцию не могут быть приняты в том виде, в котором сегодня предлагает парламентское большинство. Второе - президент не может подписать соответствующий закон о ГБР, который проголосован в парламенте. И третье - как на мой взгляд, решение Конституционного суда прямо требует возбуждения уголовного производства относительно превышения полномочий Петром Порошенко, как президентом Украины, но учитывая то, что и парламент и президент пошли на это сознательно, действуя согласно закону, но вопреки Конституции, при том что уже давно существует позиция Конституционного суда о том, что полномочия ВРУ и Президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины", - сказала она.

Поэтому, по ее мнению, должно быть открыто уголовное производство и в отношении народных депутатов и в отношении президента, которые действовали вопреки Конституции.

Как сообщали Українські Новини, бывший народный депутат и представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко считает, что если президент Владимир Зеленский подпишет закон о перезагрузке Госбюро расследований, то это будет нарушение Конституции, учитывая недавний вердикт КС.

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