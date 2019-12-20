Учитывая решение КС, президент не может подписывать закон о ГБР, - Ставнийчук

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что президент Владимир Зеленский не может подписывать закон о перезагрузке Госбюро расследований исходя из заключения, которые дал Конституционный суд относительно неконституционности полномочий президента назначать и увольнять директора ГБР и НАБУ.

Об этом Ставнийчук сообщила Українським Новинам.



"Решение Конституционного суда является обязательным к исполнению. Первое - понятно, что изменения в Конституцию не могут быть приняты в том виде, в котором сегодня предлагает парламентское большинство. Второе - президент не может подписать соответствующий закон о ГБР, который проголосован в парламенте. И третье - как на мой взгляд, решение Конституционного суда прямо требует возбуждения уголовного производства относительно превышения полномочий Петром Порошенко, как президентом Украины, но учитывая то, что и парламент и президент пошли на это сознательно, действуя согласно закону, но вопреки Конституции, при том что уже давно существует позиция Конституционного суда о том, что полномочия ВРУ и Президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины", - сказала она.



Поэтому, по ее мнению, должно быть открыто уголовное производство и в отношении народных депутатов и в отношении президента, которые действовали вопреки Конституции.



Как сообщали Українські Новини, бывший народный депутат и представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко считает, что если президент Владимир Зеленский подпишет закон о перезагрузке Госбюро расследований, то это будет нарушение Конституции, учитывая недавний вердикт КС.