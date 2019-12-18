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  • Если президент подпишет закон о ГБР, то это будет нарушение Конституции, - Пилипенко
18 декабря 2019, среда, 12:30 178
Политика 2019-12-18T14:30:03+02:00
Українські Новини
Если президент подпишет закон о ГБР, то это будет нарушение Конституции, - Пилипенко

Если президент подпишет закон о ГБР, то это будет нарушение Конституции, - Пилипенко

Валерия Назаренко
Владимир Пилипенко, ГБР, Владимир Зеленский
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Бывший народный депутат и представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко считает, что если президент Владимир Зеленский подпишет закон о перезагрузке Госбюро расследований, то это будет нарушение Конституции, учитывая недавний вердикт КС.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Есть два варианта по Конституции: подписать или ветировать. Однако, подписывать закон после вчерашнего обнародования вердикта КС о неконституционности назначения президентом руководителя ГБР - означает сознательно пойти на нарушение Конституции Украины, полнстью проигнорировав решения органа конституционной юрисдикции", - считает Пилипенко.

По его словам, вчерашний вывод КС свидетельствует о том, что украинская власть годами работает вне правового поля и не собирается прекращать подобную практику.

Как сообщали Українські Новини, после решения КС Зеленский может как ветировать закон о ГБР, так и подписать его, - Попович

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