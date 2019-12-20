подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 декабря 2019, пятница, 20:05 991
Судебная власть 2019-12-20T21:15:01+02:00
Українські Новини
Мужчину приговорили до 10 лет тюрьмы за попытку подорвать железную дорогу в Харькове

Мужчину приговорили до 10 лет тюрьмы за попытку подорвать железную дорогу в Харькове

Ярина Вацяк
Железная дорога, Подрыв, Теракты, Диверсант

Купянский районный суд приговорил к 10 годам и 1 месяцу тюрьмы диверсанта за попытку подорвать железную дорогу в Харькове в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

Он признан виновным по ч.1 ст.258-3, ст.113, ч.1 ст.263 (создание террористической группы или террористической организации, диверсия, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Попытка диверсии произошла в 2018 году.

Преступление готовил агент так называемого "Министерства государственной безопасности Луганской народной республики" (МГБ "ЛНР").

Для диверсии он выбрал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения Операции объединенных сил (ООС).

Диверсия должна была привести к разрушению и выводу из строя пути, по которому осуществлялась логистика для нужд Вооруженных сил на Донбассе.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров активировал устройство сигналом с мобильного.

Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывчатку на имитационный средство и предотвратили диверсию.

Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя.

Также задокументировано, что организатором диверсии был сотрудник "МГБ ЛНР" Егор Дубровкин, бывший сотрудник управления СБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге.

Он находится в розыске СБУ за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала диверсанта по подозрению в попытке подрыва железнодорожной полосы в Харькове.

В марте 2019 года пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.

Больше новостей о: Железная дорога Подрыв Теракты Диверсант

Архив
Новости
Стало известно, сколько человек находится в больницах после пожара в одесском колледже 21:16
Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной 21:15
В субботу в Украине пройдут дожди, температура от -6 до +14 20:54
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Мужчину приговорили до 10 лет тюрьмы за попытку подорвать железную дорогу в Харькове 20:05
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok