Мужчину приговорили до 10 лет тюрьмы за попытку подорвать железную дорогу в Харькове

Купянский районный суд приговорил к 10 годам и 1 месяцу тюрьмы диверсанта за попытку подорвать железную дорогу в Харькове в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

Он признан виновным по ч.1 ст.258-3, ст.113, ч.1 ст.263 (создание террористической группы или террористической организации, диверсия, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Попытка диверсии произошла в 2018 году.

Преступление готовил агент так называемого "Министерства государственной безопасности Луганской народной республики" (МГБ "ЛНР").

Для диверсии он выбрал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения Операции объединенных сил (ООС).

Диверсия должна была привести к разрушению и выводу из строя пути, по которому осуществлялась логистика для нужд Вооруженных сил на Донбассе.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров активировал устройство сигналом с мобильного.

Однако контрразведчики СБУ заранее заменили взрывчатку на имитационный средство и предотвратили диверсию.

Сотрудники спецслужбы задержали исполнителя.

Также задокументировано, что организатором диверсии был сотрудник "МГБ ЛНР" Егор Дубровкин, бывший сотрудник управления СБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге.

Он находится в розыске СБУ за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст.408 (дезертирство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала диверсанта по подозрению в попытке подрыва железнодорожной полосы в Харькове.

В марте 2019 года пограничники задержали диверсанта по прозвищу "Домовой" на админгранице с Крымом.