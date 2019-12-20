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20 декабря 2019, пятница, 17:07 448
Недвижимость 2019-12-20T17:30:01+02:00
Українські Новини
ЖК KANDINSKY Odessa Residence строится в соответствии с проектом и без нарушений законодательства, - девелопер

ЖК KANDINSKY Odessa Residence строится в соответствии с проектом и без нарушений законодательства, - девелопер

Елизавета Кесельман
Фото:kandinsky-residence.com
Фото:kandinsky-residence.com

KANDINSKY Odessa Residence на Французском бульваре, 63/65 в Одессе строится законно и в полном соответствии с проектом, на который выдано разрешительную документацию, заявляют девелоперы проекта Perfect Group, Citex Development и SAGA Development в ответ на информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследования по использованию земельного участка якобы не по функциональному назначению.

14 января 2015 Управление архитектуры и градостроительства выдало градостроительные условия и ограничения участка на ул. Французский бульвар, 63/65 в Приморском районе, г.Одесса. Этот документ был положен в основу проекта застройки, получено положительное заключение проектной документации. Кроме того, получено разрешение на строительство курортно-оздоровительного комплекса в составе четырех 21-этажных корпусов и паркинга. Именно этот проект сейчас реализуется под брендом KANDINSKY Odessa Residence, - говорится в заявлении девелоперов.

Санаторно-курортная функция в составе проекта будет представлена ​​не только апартаментами и отелем для отдыха, но и детокс-клиникой, фитнес-центром с СПА и собственным парком.

"Уголовное производство открыто на основе предположения следователя о продаже квартир. Эта информация не соответствует действительности. Мы убеждены, что тщательная проверка ГБР документации заказчика строительства, ООО" Одесаинвестбуд ", позволит решить это недоразумение. Наша позиция четкая и прозрачная, мы открыты для прессы и общественности, и готовы в случае необходимости ответить на любые вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы.
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