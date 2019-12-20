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20 декабря 2019, пятница, 16:47 410
Шоу-бизнес 2019-12-20T17:15:01+02:00
Українські Новини
Zinaїda представит работу Flow в The Line Contemporary Art Space в Лондоне

Zinaїda представит работу Flow в The Line Contemporary Art Space в Лондоне

Петр Стуженко
ZINAЇDA, Художественная выставка, Международный фестиваль, Alchemic Body 2019, Лондон

С 20 декабря 2019 года по 31 января 2020 года в The Line Contemporary Art Space (Лондон) состоится международный фестиваль фотографии, живописи, инсталляции, скульптуры, видео-искусства Alchemic Body 2019. Fire. Air. Water. Earth, в рамках которого украинская художница Zinaїda представит свою работу Flow.

Об этом говорится на официальном веб-сайте художницы.

По мнению Zinaїda, что-либо в природе, как и тело человека состоит из 5 первоэлементов: земли, воздуха, эфира, воды и огня. Чтобы использовать силы природы, издревле человек начал кодировать первоэлементы. Код - это пространство, в котором взаимодействие с природными стихиями становится возможным.

"Я рассматриваю тему кодирования элементов на примере традиций, существовавших на территории нынешней чернобыльской зоны отчуждения. Мало исследованные в аварии, уже после их и вовсе накрыло, как бы, "черной тучей", из-за чего проводить этнографические разведки стало крайне трудно, все замело пеплом. В моей работе каждый символ - это энергия отдельного элемента. Flow - своеобразный перфоманс, в котором я, благодаря оставшимся знаниям и остаткам бытовых вещей, которые найдены во время экспедиций, реконструирую основные коды традиционного быта и декоративно-прикладного искусства местных жителей", - отметила Zinaїda.

Организаторы Alchemic Body 2019. Fire. Air. Water. Earth пригласили художников из 50 стран мира. В событии примет участие международное сообщество профессиональных кураторов, галеристов, коллекционеров, редакторов и издателей.

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