Украина села на "электрический стул Москвы", – СМИ

Украина все больше зависит от импорта электрической энергии из Российской Федерации (РФ), который стал возможным после принятия Верховной Радой поправки председателя комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса. Это может привести к серьезным негативным последствиям для страны.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Сев на "электрический стул" Москвы, Украина может потерять больше, чем деньги. И что немаловажно: дешевая электроэнергия из РФ чревата для нашей страны провалом важной реформы - синхронизации украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) в 2022 году", - говорится в статье "Лишнее напряжение: чем Украине угрожает импорт электроэнергии из России".

Автор объясняет, что Украина в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС) взяла на себя ряд обязательств в энергетической сфере, одно из которых – синхронизации энергосистемы с ENTSO-E в 2023 году.

"Год до синхронизации наша энергосистема должна проработать в изолированном режиме от систем РФ и Беларуси. Импорт, открытый главой профильного комитета (Андреем Герусом), может эти планы нарушить", - говорится в статье.

О рисках срыва этой реформы уже предупредил глава секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач. Во время визита в Киев он дал понять, что импорт электроэнергии из РФ – прямая угроза для Украины.

"Россия – агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки", – процитировало издание "РБК-Украина" слова Янеза Копача.

Как сообщалось, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабинету Министров Украины в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.