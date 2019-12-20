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20 декабря 2019, пятница, 13:46 414
Транспорт 2019-12-20T14:00:53+02:00
Українські Новини
Избранный на собрании акционеров новый состав Набсовета и руководство "Киевметростроя" заявили о готовности на

Избранный на собрании акционеров новый состав Набсовета и руководство "Киевметростроя" заявили о готовности начать работу

Петр Стуженко
Олег Токарев, Александр Метелица, Киевметрострой

17 декабря 2019 во время Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества (ПАО) "Киевметрострой" было принято решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета компании и избран ее новый состав.

Об этом сообщило руководство "Киевметростроя" в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

На должность председателя Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" на первом заседании ее нового состава избран Токарев Олег Николаевич, а на должность генерального директора вернулся Александр Метелица, специалист с 25-летним опытом в сфере строительства метро.

"Подземка в столице строится крайне неудовлетворительными темпами, мы имеем свидетельство о злоупотреблениях и кражах предыдущего менеджмента. Поэтому акционеры были вынуждены принять меры, чтобы восстановить темпы строительства метро и вернуть профессионалов на работу в компанию. Такое решение назрело уже давно и мы это сделали, хотя бывшие руководители "Киевметростроя" пытались помешать проведению собрания акционеров", - прокомментировал решение акционеров председатель Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев.

Причина изменений - неудовлетворительные темпы строительства Печерской-Сырецкой ветки метро. По плану до 2021 года "Киевметрострой" должен сдать в эксплуатацию ветку метро на Виноградарь. Работы частично были профинансированы из столичного бюджета и должны были начаться в 2018 году. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагалось строительство 2 станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии. За год от общего объема строительно-монтажных работ выполнено всего 2,5%.

Именно поэтому на внеочередном собрании было избрано новое руководство и изменен состав Наблюдательного совета. Но предыдущие руководители во главе с Василием Кобилем блокируют работу предприятия, привлекают "титушок" к силовому удержанию помещений, а также "черных регистраторов" для внесения изменений в государственный реестр.

"Общее собрание, которое были созвано как внеочередное, проведено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, на них присутствовали акционеры и их представители, обладающие более 65% голосующих акций - подчеркнул заслуженный юрист Украины, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев. - "В случае попыток блокировать работу (а мы уже видим такие попытки с помощью "черных регистраторов») или присвоить средства компании в "транзитный" период любыми лицами, в том числе из состава предыдущего менеджмента, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности".

Не обошлось без "титушек" и проплаченных митингующих, которых организаторы пересчитали по головам, и во время пресс-конференции. Люди, которые собрались под зданием пресс-центра "Интерфакса-Украина", не знали даже с какой целью они вышли на протест.

ПАО "Киевметрострой" является предприятием по комплексному строительству объектов метрополитена, специальных подземных сооружений и технических тоннелей. Кроме этого, "Киевметростроем" для столицы выполняются работы, связанные с подземной спецификой города. С момента своего основания в 1949 году компания сдала в эксплуатацию 52 станции "Киевского метрополитена" и более 74 км тоннелей, а также подземные торгово-развлекательные комплексы и переходы, жилые дома, производственные и административные здания различного назначения и тому подобное.

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