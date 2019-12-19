По итогам "Яндекса" Зеленский и выборы в Украине интересовали россиян больше всего

Президент Владимир Зеленский и выборы в Украине возглавили список топ-10 запросов россиян в течение 2019 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные аналитиками "Яндекса" передает российский телеканал "Дождь". Отмечается, что активно в "Яндексе" россияне искали информацию о президентских выборах в Украине. В частности, рейтинг кандидатов и проведения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Но чаще всего пользователи просто интересовались, кто в конце победил. С момента победы Зеленксого россияне активнее начали искать профили его соцсетей, фотографии, биографию, информацию о семье и убеждения. В 10-ку важных событий также попали: пожар в соборе Парижской Богоматери, типичный запрос - "Нотр дам с чего построен"; митинги и протестное голосование в Москве - "из-за митинг в Москве сейчас"; катастрофа Superjet 100 в Шереметьево - "Шереметьево нп на взлетной полосе"; ажиотаж вокруг "Зоны 51" - "что такое зона 51 и что там делают"; Далее в рейтинге "Яндекс" среди популярных персон: актер Хоакин Феникс; певица Билли Айлиш; актер Али Эрса Дуру; оппозиционерка, незарегистрированная кандидат в Москмгордуму Любовь Соболь; актер Антон Батыров; актриса Александра Никифорова; спортсмен Михаил Кокляев. Как свидетельствуют результаты анализа данных от Google о самых популярных запросов украинских пользователей, среди персоналий 2019-го года пользователи интересовались скандальной артисткой MARUV, а также Потапом и Билли Айлиш. Как сообщали Українські Новини, ранее журнал Time разместил на обложке своего декабрьского номера фото Президента Украины Владимира Зеленского. Также в российской поисковой системе "Яндекс", запрещенной в Украине, появилась "дата смерти" Президента Украины Петра Порошенко.