По итогам "Яндекса" Зеленский и выборы в Украине интересовали россиян больше всего

Президент Владимир Зеленский и выборы в Украине возглавили список топ-10 запросов россиян в течение 2019 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные аналитиками "Яндекса" передает российский телеканал "Дождь".

Отмечается, что активно в "Яндексе" россияне искали информацию о президентских выборах в Украине. В частности, рейтинг кандидатов и проведения дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Но чаще всего пользователи просто интересовались, кто в конце победил. С момента победы Зеленксого россияне активнее начали искать профили его соцсетей, фотографии, биографию, информацию о семье и убеждения.

В 10-ку важных событий также попали:

пожар в соборе Парижской Богоматери, типичный запрос - "Нотр дам с чего построен";

митинги и протестное голосование в Москве - "из-за митинг в Москве сейчас";

катастрофа Superjet 100 в Шереметьево - "Шереметьево нп на взлетной полосе";

ажиотаж вокруг "Зоны 51" - "что такое зона 51 и что там делают";

Далее в рейтинге "Яндекс" среди популярных персон:

актер Хоакин Феникс;

певица Билли Айлиш;

актер Али Эрса Дуру;

оппозиционерка, незарегистрированная кандидат в Москмгордуму Любовь Соболь;

актер Антон Батыров;

актриса Александра Никифорова;

спортсмен Михаил Кокляев.

Как свидетельствуют результаты анализа данных от Google о самых популярных запросов украинских пользователей, среди персоналий 2019-го года пользователи интересовались скандальной артисткой MARUV, а также Потапом и Билли Айлиш.

Как сообщали Українські Новини, ранее журнал Time разместил на обложке своего декабрьского номера фото Президента Украины Владимира Зеленского.

Также в российской поисковой системе "Яндекс", запрещенной в Украине, появилась "дата смерти" Президента Украины Петра Порошенко.